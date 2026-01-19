Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик висловився про повернення Кличка, а також його реванш з Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ready to Fight.

Що Усик сказав про реванш Кличко – Ф'юрі?

Усик відреагував на кадри тренування Кличка, які нещодавно з'явилися у мережі. Боксер зазначив, що хотів би побачити реванш Кличко – Ф'юрі, однак вважає, що Володимир не готується до повернення.

Я б із величезним задоволенням подивився цей реванш. Але даю 70%, що Володимир тренується лише для себе,

– сказав Усик.

При цьому кримчанин запевнив, що допоможе підготуватися Кличку до повернення у бокс, якщо Володимир попросить.

Що відомо про повернення Кличка?

Кличко-молодший завершив кар'єру у 2017 році після того, як зазнав поразки у бою проти Ентоні Джошуа. Після того з року в рік з'являлися чутки про ймовірне повернення 49-річного українця. Він нібито прагне побити рекорд Джорджа Формана, який у 46 років став найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі.

Ба більше, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир нібито серйозно розглядає повернення на ринг. Серед ймовірних суперників українця лунають такі імена, як Даніель Дюбуа і Тайсон Ф'юрі.

Відомий український промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю Okay Eva заявив, що Володимир не припиняв тренування і перебуває у відмінній формі. Кличко підтвердив слова Красюка, коли опублікував відео чергового спарингу.

Коли повернеться Ф'юрі?

Тайсон Ф'юрі вирішив завершити кар'єру після того, як двічі поспіль програв Усику. Та у січні 2026 року британець анонсував своє повернення на ринг. Чи не щодня він розповідає, як тренується.

Тайсон та його команда неодноразово висловлювали бажання провести третій бій проти Усика. Окрім того, у ЗМІ лунала інформація, що він може зустрітися з Ентоні Джошуа, який нещодавно вижив у смертельній аварії.

Наразі інформації про наступного суперника Ф'юрі немає.

Чому не відбувся реванш Кличко – Ф'юрі?