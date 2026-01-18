Теофімо Лопес та Шакур Стівенсон зустрінуться 31 січня. Це буде бій за титул чемпіона світу за версією WBO в першій напівсередній вазі, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Ring.
Що відомо перед боєм Лопес – Стівенсон?
Для українських вболівальників Лопес та Стівенсон не нові імена. По-перше, у 2020 році Теофімо Лопес переміг українця Василя Ломаченка в поєдинку за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. По-друге, Стівенсона часто називали одним з можливих суперників все того ж Ломаченка, який чимало років домінував у легкій вазі.
Після поразки Джорджу Камбососу Лопес у 2022 році вирішив змінити вагову категорію та почав виступати у першій напівсередній вазі. У новому дивізіоні 28-річний американець, який володіє чемпіонським поясом WBO, вже провів 6 боїв та всі виграв.
Щодо Шакура, то він у липні здолав Вільяма Сепеду у легкій вазі, після чого піднявся у дивізіон до Лопеса. Для досі непереможного Стівенсона це буде перший бій у категорії до 63,5 кілограма.
Прогноз букмекера
Стівенсон – несподіваний фаворит майбутнього протистояння по лінії betking. Попри зміну дивізіону, перемогу Шакура оцінюють коефіцієнтом 1,30. Натомість на звитягу Лопеса дають коефіцієнт 3,25. Ймовірність, що двобій закінчиться нокаутом, доволі низький – коефіцієнт 8,00 на таку перемогу, що Стівенсона, що Лопеса. Однак перемога Шакура рішенням суддів оцінюється коефіцієнтом 1,47, коли ідентична звитяга Лопеса – коефіцієнтом 5,33.
*Коефіцієнти подані станом на 13:50 17.01.2026
Які параметри обох боксерів?
|Показники
|Теофімо Лопес
|Шакур Стівенсон
|Вік
|28 років
|28 років
|Зріст
|173 сантиметри
|173 сантиметри
|Розмах рук
|174 сантиметри
|173 сантиметри
|Остання вага
|63,32 кілограма
|61,2 кілограма
Що Лопес і Стівенсон говорять перед боєм?
- Американські боксери славляться тим, що за словом у кишеню не полізуть. Так-званий "треш-ток" – це візитна карточка місцевого боксу, який допомагає підігріти увагу до поєдинку.
- Так, Лопес у коментарі The Ring зухвало заявив, що Шакур – це ще один "рядок у його резюме". При цьому він несподівано висловив повагу до суперника, зазначивши, що цей двобій буде захопливим. Водночас Стівенсон у коментарі Bad Left Hook подякував Лопес за те, що той дав йому шанс всього його життя.
- Варто додати, що Лопес повідомив, що в контракті на цей бій немає опції про реванш.