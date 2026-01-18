Теофімо Лопес та Шакур Стівенсон зустрінуться 31 січня. Це буде бій за титул чемпіона світу за версією WBO в першій напівсередній вазі, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Ring.

Дивіться також Бій Ітауми несподівано зірвався: що чекає на потенційного суперника Усика

Що відомо перед боєм Лопес – Стівенсон?

Для українських вболівальників Лопес та Стівенсон не нові імена. По-перше, у 2020 році Теофімо Лопес переміг українця Василя Ломаченка в поєдинку за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. По-друге, Стівенсона часто називали одним з можливих суперників все того ж Ломаченка, який чимало років домінував у легкій вазі.

Після поразки Джорджу Камбососу Лопес у 2022 році вирішив змінити вагову категорію та почав виступати у першій напівсередній вазі. У новому дивізіоні 28-річний американець, який володіє чемпіонським поясом WBO, вже провів 6 боїв та всі виграв.

Щодо Шакура, то він у липні здолав Вільяма Сепеду у легкій вазі, після чого піднявся у дивізіон до Лопеса. Для досі непереможного Стівенсона це буде перший бій у категорії до 63,5 кілограма.

Прогноз букмекера

Стівенсон – несподіваний фаворит майбутнього протистояння по лінії betking. Попри зміну дивізіону, перемогу Шакура оцінюють коефіцієнтом 1,30. Натомість на звитягу Лопеса дають коефіцієнт 3,25. Ймовірність, що двобій закінчиться нокаутом, доволі низький – коефіцієнт 8,00 на таку перемогу, що Стівенсона, що Лопеса. Однак перемога Шакура рішенням суддів оцінюється коефіцієнтом 1,47, коли ідентична звитяга Лопеса – коефіцієнтом 5,33.

*Коефіцієнти подані станом на 13:50 17.01.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Які параметри обох боксерів?

Показники Теофімо Лопес Шакур Стівенсон Вік 28 років 28 років Зріст 173 сантиметри 173 сантиметри Розмах рук 174 сантиметри 173 сантиметри Остання вага 63,32 кілограма 61,2 кілограма

Що Лопес і Стівенсон говорять перед боєм?