Поєдинок не відбудеться через те, що Ітаума отримав травму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на промоутерську компанію Queensberry.

Коли наступний бій Ітауми?

Британський важковагових зазнав травми під час підготовки до бою з Франкліном. Однак бій не скасували повністю, а перенесли на нову дату – 28 березня.

Зустріч Ітауми з американським суперником відбудеться у Манчестерсі (Англія) на критій арені Co-op Live.

Прогноз букмекера

Ітаума – абсолютний фаворит майбутнього протистояння по лінії betking. Перемогу Мозеса оцінюють коефіцієнтом 1,03. Натомість звитягу Франкліна оцінюють аж коефіцієнтом 9,50. Ймовірність, що бій закінчиться нокаутом від Ітауми або його перемогою за рішенням суддів – 1,35 та 3,20 відповідно. Нічия оцінена коефіцієнтом – 26. А от звитяги Джермейна оцінюють у 21 (нокаутом) та 26 (за рішенням суддів) відповідно.

*Коефіцієнти подані станом на 12:38 13.01.2026

Що відомо про Ітауму та Франкліна?

Як свідчить BoxRec, Ітаума має серію з 9 поєдинків поспіль, які завершив достроково за перші два раунди. Останній з них – бій проти Ділліана Вайта в серпні в Ер-Ріяді. Ітаума переміг технічним нокаутом у першому раунді.

21-річний Ітаума швидко став популярним і вже претендує на чемпіонський бій по лінії WBA й WBO. Експерти вважають, що Ітаума, якого встигли охрестити "Новим Майком Тайсоном", буде наступним Олександром Усиком у важкій вазі.

Колишній чемпіон світу Джордж Гроувз вважає, що Ітаума в майбутньому може перемогти українця.

Я думаю, що зараз він (Усик – 24 Канал) переможе Мозеса Ітауму. Я думаю, що, можливо, через 12 місяців він не переможе Ітауму. І, можливо, тоді це буде як передача естафети,

– сказав експерт.

Водночас Джермейн програв обидва свої поєдинки в Британії – проти Ділліана Вайта та Ентоні Джошуа. Наразі американець має серію з трьох перемог. У вересні він здолав до того непереможного казахстанця Івана Дичка.