Колишній чемпіон світу Джордж Гроувз вважає, що Усика може зупинити перспективний британець Мозес Ітаума. Про це пише 24 Канал з посиланням на Boxingnewsonline.

Хто може перемогти Усика?

21-річний Ітаума, якого встигли охрестити "Новим Майком Тайсоном", швидко став популярним і вже претендує на чемпіонський бій по лінії WBA й WBO.

Та ексчемпіон світу Гроувз радить британцю зачекати з поєдинком проти Усика, який володіє титулами WBC, WBA та IBF. На його думку, Ітаума, можливо, зможе перемогти українця через рік.

Я думаю, що зараз він (Усик – 24 Канал) переможе Мозеса Ітауму. Я думаю, що, можливо, через 12 місяців він не переможе Ітауму. І, можливо, тоді це буде як передача естафети,

– сказав експерт.

Що говорить проти Ітауми?

Ажіотаж навколо британця досить великий, попри те, що він провів лише 13 поєдинків і 26 професійних раундів. Натомість в активі Усика, як свідчать дані BoxRec, 24 поєдинки у напівважкій й важкій вазі та 204 раунди.

Але проти Мозеса говорить інший цікавий нюанс: на професійному ринзі Усик зустрічався з п'ятьма представниками Британії та всіх переміг.

Як Усик бився з британцями?

Усик – Тоні Белью (перемога нокаутом у 8 раунді);

Усик – Дерек Чісора (перемога за очками);

Усик – Ентоні Джошуа (двічі перемога за очками);

Усик – Даніель Дюбуа (двічі перемога нокаутом);

Усик – Тайсон Ф'юрі (двічі перемога за очками).

Коли Усик та Ітаума проведуть наступні бої?