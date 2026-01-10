Британський боксер, якого називають "Новим Майком Тайсоном", висловився щодо можливого бою з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на FTTV Boxing.
Що Ітаума сказав про Усика?
21-річний боксер заявив, що не проти побитися із українським чемпіоном. Проте він вважає, що навряд чи цей поєдинок відбудеться.
Я нікого не боюся. Просто хочу й надалі чесно прокладати собі шлях угору в надважкій вазі,
– сказав Ітаума.
Раніше Тоні Белью висловився щодо того, хто з боксерів може завдати проблем Олександру Усику в очному протистоянні.
Хто створить проблеми Усик?
Колишній чемпіон світу в інтерв'ю Seconds Out наголосив, що Ітаума може створити проблеми Усик. Проте він вважає, що наразі рано випускати британського боксера на ринг проти українського чемпіона.
Єдиний бій, який може створити йому проблеми – і я знаю, що він ще не готовий – це Мозес Ітаума. Це єдиний боєць, у якого я вірю. Але не можна кидати його проти Усика, коли він ще не проходив далі шести раундів – це було б несправедливо до хлопця,
– заявив Белью.
Що відомо про Усика та Ітауму?
Усик битиметься проти Вайлдера. Раніше Егіс Клімас, менеджер українця, повідомив, що поєдинок може відбутися у квітні – травні 2026 року у Сполучених Штатах Америки.
На кону бою буде титул WBC у надважкій вазі, адже Усик запросив добровільний захист чемпіонського поясу і отримав "зелене світло".
Ітаума за свою кар'єру провів 13 поєдинків. За цей британський боксер не зазнав жодної поразки.
Наступний бій Мозеса відбудеться 24 січня 2026 року у Манчестері. "Новий Майк Тайсон" битиметься проти Джермейна Франкліна.