Британский боксер, которого называют "Новым Майком Тайсоном", высказался относительно возможного боя с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на FTTV Boxing.

Что Итаума сказал об Усике?

21-летний боксер заявил, что не против подраться с украинским чемпионом. Однако он считает, что вряд ли этот поединок состоится.

Я никого не боюсь. Просто хочу и дальше честно прокладывать себе путь вверх в супертяжелом весе,

– сказал Итаума.

Ранее Тони Белью высказался относительно того, кто из боксеров может нанести проблемы Александру Усику в очном противостоянии.

Кто создаст проблемы Усику?

Бывший чемпион мира в интервью Seconds Out отметил, что Итаума может создать проблемы Усику. Однако он считает, что пока рано выпускать британского боксера на ринг против украинского чемпиона.

Единственный бой, который может создать ему проблемы – и я знаю, что он еще не готов – это Мозес Итаума. Это единственный боец, в которого я верю. Но нельзя бросать его против Усика, когда он еще не проходил дальше шести раундов – это было бы несправедливо к парню,

– заявил Беллью.

Что известно об Усике и Итауме?