Спенсер Браун назвал боксер, которого хотел бы увидеть в ринге с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Менеджер Тайсона Фьюри заявил, что хотел бы увидеть третий бой между своим клиентом и Усиком. Он считает, что бой с Фабио Уордли, это уже слишком для британского боксера, ведь ему 37 лет, а поединок мог бы принести немалые средства обеим сторонам.

Браун также заявил, что Усик не должен драться за титулы, ведь он уже выигрывал все чемпионские пояса.

Смотрите, что он с этого получит – деньги. И я не думаю, что Усику также нужно волноваться за это. Но я хотел бы увидеть этот бой. Я хотел бы увидеть, как Тайсон снова выйдет на ринг с Усиком. Последний танец,

– сказал Браун.

Напомним, что Усик в следующем поединке хочет встретиться с Деонтеем Уайлдером. Ранее Заб Джуда рассказал, что нужно делать американскому боксеру в бою с украинским чемпионом.

Бывший чемпион мира в комментарии MillCity Boxing отметил, что Уайлдер должен выйти и правильно драться против Усика.

"Я верю, что если Деонтей Уайлдер выйдет и будет драться правильно, он может сделать этот бой более конкурентным и интересным, чем многие ожидают. У Уайлдера до сих пор что-то есть, он все еще может хорошо ударить. У него есть мощный правый удар – это последнее, что теряешь", – сказал Джуда.

