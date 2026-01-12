Бывший чемпион мира Джордж Гроувз считает, что Усика может остановить перспективный британец Мозес Итаума. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Boxingnewsonline.

Кто может победить Усика?

21-летний Итаума, которого успели окрестить "Новым Майком Тайсоном", быстро стал популярным и уже претендует на чемпионский бой по линии WBA и WBO.

Но экс-чемпион мира Гроувз советует британцу подождать с поединком против Усика, который владеет титулами WBC, WBA и IBF. По его мнению, Итаума, возможно, сможет победить украинца через год.

Я думаю, что сейчас он (Усик – 24 Канал) победит Мозеса Итауму. Я думаю, что, возможно, через 12 месяцев он не победит Итауму. И, возможно, тогда это будет как передача эстафеты,

– сказал эксперт.

Что говорит против Итаумы?

Ажиотаж вокруг британца достаточно большой, несмотря на то, что он провел всего 13 поединков и 26 профессиональных раундов. Зато в активе Усика, как свидетельствуют данные BoxRec, 24 поединка в полутяжелом и тяжелом весе и 204 раунда.

Но против Мозеса говорит другой интересный нюанс: на профессиональном ринге Усик встречался с пятью представителями Великобритании и всех победил.

Как Усик дрался с британцами?

Усик – Тони Белью (победа нокаутом в 8 раунде);

Усик – Дерек Чисора (победа по очкам);

Усик – Энтони Джошуа (дважды победа по очкам);

Усик – Даниэль Дюбуа (дважды победа нокаутом);

Усик – Тайсон Фьюри (дважды победа по очкам).

Когда Усик и Итаума проведут следующие бои?