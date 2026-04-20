Журналісти запитали Вордлі, за якої умови він готовий провести бій проти земляка Мозеса Ітауми. Про це повідомляє DAZN.

Що Вордлі сказав про братів Кличків?

31-річний Вордлі зазначив, що він та Ітаума перебувають на різних етапах кар'єри. Хоча Фабіо й визнав талант Мозеса, але сказав, що проведе з ним бій, якщо на двох вони утримуватимуть 4 чемпіонські титули у надважкій вазі.

У цьому контексті спортсмен негативно згадав братів Кличків, які першими у надважкій вазі об'єднали чемпіонські пояси та проводили успішні захисти.

Чи проведемо ми бій? Зараз в боксі чотири пояси. Єдиний момент, коли це стане серйозною темою – якщо в мене буде два титули та в нього два. Тоді доведеться вирішувати, що робити далі. Ми не будемо, як Клички, просто захищати пояси та тримати їх у залі,
– сказав Вордлі.

Довідка. У 2011 році Кличко здолав Девіда Хея, завдяки чому йому вдалося з братом Віталієм об'єднати всі 4 чемпіонські титули. За даними BoxRec, Володимир провів 18 поспіль захистів поясів, що є одним з найкращих показників в історії. Сумарно Кличко-молодший утримував титули чемпіона світу протягом 12 років, що є абсолютним рекордом.

  • Додамо, що братів Кличків часто критикували за вибір нескладних суперників та не надто привабливий стиль боксу, який дозволяв їм утримувати чемпіонські пояси.

  • Однак колишній чемпіон світу Кріс Берд розвінчав звинувачення на адресу Кличка-молодшого за начебто невидовищний стиль боксу.

  • "Люди кажуть, що Володимир – нудний боксер. Ні, він просто розумний. Він пробиває свій лівий джеб між рукавичок суперника, звільняючи простір для правої руки, і робить це систематично в кожному раунді, руйнуючи захист опонента. Він не дає себе вдарити, особливо низькорослим бійцям. Можна сказати, що це нудно, але в основному кожна епоха в надважкому дивізіоні так виглядає. Візьміть Майка Тайсона й давайте згадаємо, з ким з великих бійців він бився? Він нокаутував багатьох своїх суперників, але не перемагав жодного великого чемпіона", – цитувало Берда видання Tribuna.

Що відомо про Вордлі?

Британський спортсмен провів 21 бій на професійному рингу та здобув 20 перемог. У його пасиві тільки одна нічия у поєдинку проти Фрейзера Кларка.

Фабіо став відомим після того, як 25 жовтня 2025 року сенсаційно нокаутував Джозефа Паркера. Згодом Вордлі ще й став володарем поясу WBO, адже Усик відмовився від обов'язкового захисту титулу.

Тепер на британця чекає перший захист звання чемпіона світу у бою проти досвідченого Даніеля Дюбуа. Їх зустріч відбудеться вже 9 травня.

39-річний Усик раніше висловив бажання зустрітися з переможцем вищезгаданого поєдинку. Щодо Вордлі, то спортсмен також прагне перевірити свої сили на тлі українського чемпіона.