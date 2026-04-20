Журналісти запитали Вордлі, за якої умови він готовий провести бій проти земляка Мозеса Ітауми. Про це повідомляє DAZN.

Що Вордлі сказав про братів Кличків?

31-річний Вордлі зазначив, що він та Ітаума перебувають на різних етапах кар'єри. Хоча Фабіо й визнав талант Мозеса, але сказав, що проведе з ним бій, якщо на двох вони утримуватимуть 4 чемпіонські титули у надважкій вазі.

У цьому контексті спортсмен негативно згадав братів Кличків, які першими у надважкій вазі об'єднали чемпіонські пояси та проводили успішні захисти.

Чи проведемо ми бій? Зараз в боксі чотири пояси. Єдиний момент, коли це стане серйозною темою – якщо в мене буде два титули та в нього два. Тоді доведеться вирішувати, що робити далі. Ми не будемо, як Клички, просто захищати пояси та тримати їх у залі,

– сказав Вордлі.

Довідка. У 2011 році Кличко здолав Девіда Хея, завдяки чому йому вдалося з братом Віталієм об'єднати всі 4 чемпіонські титули. За даними BoxRec, Володимир провів 18 поспіль захистів поясів, що є одним з найкращих показників в історії. Сумарно Кличко-молодший утримував титули чемпіона світу протягом 12 років, що є абсолютним рекордом.

Додамо, що братів Кличків часто критикували за вибір нескладних суперників та не надто привабливий стиль боксу, який дозволяв їм утримувати чемпіонські пояси.

Однак колишній чемпіон світу Кріс Берд розвінчав звинувачення на адресу Кличка-молодшого за начебто невидовищний стиль боксу.

"Люди кажуть, що Володимир – нудний боксер. Ні, він просто розумний. Він пробиває свій лівий джеб між рукавичок суперника, звільняючи простір для правої руки, і робить це систематично в кожному раунді, руйнуючи захист опонента. Він не дає себе вдарити, особливо низькорослим бійцям. Можна сказати, що це нудно, але в основному кожна епоха в надважкому дивізіоні так виглядає. Візьміть Майка Тайсона й давайте згадаємо, з ким з великих бійців він бився? Він нокаутував багатьох своїх суперників, але не перемагав жодного великого чемпіона", – цитувало Берда видання Tribuna.

Що відомо про Вордлі?

Британський спортсмен провів 21 бій на професійному рингу та здобув 20 перемог. У його пасиві тільки одна нічия у поєдинку проти Фрейзера Кларка.

Фабіо став відомим після того, як 25 жовтня 2025 року сенсаційно нокаутував Джозефа Паркера. Згодом Вордлі ще й став володарем поясу WBO, адже Усик відмовився від обов'язкового захисту титулу.

Тепер на британця чекає перший захист звання чемпіона світу у бою проти досвідченого Даніеля Дюбуа. Їх зустріч відбудеться вже 9 травня.

39-річний Усик раніше висловив бажання зустрітися з переможцем вищезгаданого поєдинку. Щодо Вордлі, то спортсмен також прагне перевірити свої сили на тлі українського чемпіона.