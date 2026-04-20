Журналисты спросили Уордли, при каком условии он готов провести бой против земляка Мозеса Итаумы. Об этом сообщает DAZN.

Что Уордли сказал о братьях Кличко?

31-летний Уордли отметил, что он и Итаума находятся на разных этапах карьеры. Хотя Фабио и признал талант Мозеса, но сказал, что проведет с ним бой, если на двоих они будут удерживать 4 чемпионских титула в супертяжелом весе.

В этом контексте спортсмен негативно вспомнил братьев Кличко, которые первыми в супертяжелом весе объединили чемпионские пояса и проводили успешные защиты.

Проведем ли мы бой? Сейчас в боксе четыре пояса. Единственный момент, когда это станет серьезной темой – если у меня будет два титула и у него два. Тогда придется решать, что делать дальше. Мы не будем, как Кличко, просто защищать пояса и держать их в зале,

– сказал Уордли.

Справка. В 2011 году Кличко одолел Дэвида Хэя, благодаря чему ему удалось с братом Виталием объединить все 4 чемпионских титула. По данным BoxRec, Владимир провел 18 подряд защит поясов, что является одним из лучших показателей в истории. Суммарно Кличко-младший удерживал титулы чемпиона мира на протяжении 12 лет, что является абсолютным рекордом.

Добавим, что братьев Кличко часто критиковали за выбор несложных соперников и не слишком привлекательный стиль бокса, который позволял им удерживать чемпионские пояса.

Однако бывший чемпион мира Крис Берд развенчал обвинения в адрес Кличко-младшего за якобы незрелищный стиль бокса.

"Люди говорят, что Владимир – скучный боксер. Нет, он просто умный. Он пробивает свой левый джеб между перчаток соперника, освобождая пространство для правой руки, и делает это систематически в каждом раунде, разрушая защиту оппонента. Он не дает себя ударить, особенно низкорослым бойцам. Можно сказать, что это скучно, но в основном каждая эпоха в супертяжелом дивизионе так выглядит. Возьмите Майка Тайсона и давайте вспомним, с кем из великих бойцов он дрался? Он нокаутировал многих своих соперников, но не побеждал ни одного великого чемпиона", – цитировало Берда издание Tribuna.

Что известно об Уордли?

Британский спортсмен провел 21 бой на профессиональном ринге и одержал 20 побед. В его пассиве только одна ничья в поединке против Фрейзера Кларка.

Фабио стал известным после того, как 25 октября 2025 года сенсационно нокаутировал Джозефа Паркера. Впоследствии Уордли еще и стал обладателем пояса WBO, ведь Усик отказался от обязательной защиты титула.

Теперь британца ждет первая защита звания чемпиона мира в бою против опытного Даниэля Дюбуа. Их встреча состоится уже 9 мая.

39-летний Усик ранее выразил желание встретиться с победителем вышеупомянутого поединка. Что касается Уордли, то спортсмен также стремится проверить свои силы на фоне украинского чемпиона.