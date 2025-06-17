Теофімо Лопес висловився про рішення Ломаченка покинути бокс. Чемпіон світу WBC у першій напівсередній вазі неочікувано розхвалив Василя, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.

Читайте також "Не робить його легендою": чемпіон світу розніс боксерську спадщину Ломаченка

Що сказав Лопес про Ломаченка

Теофімо Лопес несподівано похвалив колишнього суперника. Ба більше, американець наголосив, що Василь Ломаченко претендент на те, аби увійти до Зали боксерської Слави.

Чемпіон світу підкреслив, що у Ломаченко була чудово кар'єра. Лопес заявив про те, що вдячний за те, що зміг розділити ринг з такою легендою як "Матриця".

Можливо, у нього не були найважчі поєдинки, але він кожен поєдинок робив легким. Я просто був тим самим хлопцем. А так я вдячний, що був із ним у рингу, бажаю всього найкращого йому, його сім'ї та дітям. Великий чемпіон,

– сказав Лопес.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко зустрічався з Теофімо Лопесом у 2020 році у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Тоді американець здолав українського боксера.

Поєдинок також запам'ятався скандальною поведінкою Лопеса та його батька. Вони постійно вигукували образливі речі у бік Василя Ломаченка.

Раніше Олександр Усик відреагував на завершення кар'єри Василя Ломаченка, свого кума. Український чемпіон закрив коментарі під публікацією.