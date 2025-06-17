Теофимо Лопес высказался о решении Ломаченко покинуть бокс. Чемпион мира WBC в первом полусреднем весе неожиданно расхвалил Василия, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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Что сказал Лопес о Ломаченко

Теофимо Лопес неожиданно похвалил бывшего соперника. Более того, американец отметил, что Василий Ломаченко претендент на то, чтобы войти в Зал боксерской Славы.

Чемпион мира подчеркнул, что у Ломаченко была прекрасно карьера. Лопес заявил о том, что благодарен за то, что смог разделить ринг с такой легендой как "Матрица".

Возможно, у него не были самые тяжелые поединки, но он каждый поединок делал легким. Я просто был тем самым парнем. А так я благодарен, что был с ним в ринге, желаю всего наилучшего ему, его семье и детям. Великий чемпион,

– сказал Лопес.

Напомним, что Василий Ломаченко встречался с Теофимо Лопесом в 2020 году в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Тогда американец одолел украинского боксера.

Поединок также запомнился скандальным поведением Лопеса и его отца. Они постоянно выкрикивали оскорбительные вещи в сторону Василия Ломаченко.

Ранее Александр Усик отреагировал на завершение карьеры Василия Ломаченко, своего кума. Украинский чемпион закрыл комментарии под публикацией.