В боксерском сообществе начали активно комментировать окончание карьеры титулованного боксера из Одесской области. Однако реакции его кума Александра Усика пришлось подождать несколько дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм боксера.

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Реакция Усика на окончание карьеры Ломаченко

Лишь через три дня (8 июня) чемпион мира отреагировал на решение Василия Ломаченко. В профиле Усика в инстаграме появилось видео с Ломаченко, а под роликом большой текст.

Спасибо тебе за твой путь, твою самоотверженность и твое величие. Ты один из величайших спортсменов, которых когда-либо видел мир спорта. Не только в боксе – в спорте, и точка. Твое любительское наследие не имеет себе равных. Две золотые олимпийские медали. Около 400 побед. Мастер движения, времени и точности,

– написал Усик.

Александр отметил боксерское наследие Ломаченко, который в своей карьере стал чемпионом мира в трех дивизионах, сделав то, что многие считали невозможным. Василий всегда отличался своим уникальным стилем, классом и боксерским интеллектом. Усик отметил, что гордится иметь такого друга, товарища по команде и брата.

Будущий соперник Даниэля Дюбуа добавил, что наследие Ломаченко будет жить еще много в сердцах боксеров, головах поклонников бокса и учебниках по боксу.

Интересно, что Усик выключил возможность комментировать эту публикацию с Ломаченко. Видно Александр понимал, что у украинских болельщиков будет неоднозначная реакция на этот пост, ведь Василий регулярно зашкваривался на теме УПЦ МП.

Напомним, что Ломаченко закончил карьеру на статистике в 21 проведенный бой в профессионалах, в которых оформил 18 побед (12 – нокаутом) при 3-х поражениях. Василия победили только Орландо Салидо, Теофимо Лопес и Девин Хейни.

Последний раз украинский уже экс-боксер выходил в ринг в мае прошлого года, когда одолел в 11-м раунде австралийца Джорджа Камбососа. После чего Лома больше не проводил официальных поединков из-за проблем со спиной.