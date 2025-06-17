Річардсон Гітчінс висловився про Василя Ломаченка. Чемпіон світу у напівсередній вазі не вважає боксера легендарним, повідомляє 24 канал із посиланням на Cigar Talk.

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Гітчінс про Ломаченка

Річардсон Гітчінс заявив, що у Василя Ломаченко не пермагав сильних боксерів. Тому "Матрицю" складно назвати легендарним боксером.

Єдиний сильний боєць, на думку Гітчінса, якого здолав Ломаченко, це Гері Расселл. Інших Василь не зміг здолати за свою кар'єру.

Він переміг Педрасу, якого перед цим нокаутував Девіс. Це не робить його легендою, при всій повазі до його кар'єри,

– сказав Гітчінс.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. За свою кар'єру "Матриця" здобув 18 перемог та зазнав трьох поразок.

Раніше Роберт Гарсія пояснив, чому Василь Ломаченко легендарний боксер. Тренер вважає, що таких, як "Матриця" важко знайти.