5 червня 2025 року Василь Ломаченко офіційно повішав рукавички на цвях. Український вже ексбоксер прийняв важливе рішення після проблем зі спиною.

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Шанси на повернення Ломаченка у ринг

В'ячеслав Сенченко не вірить у те, що уболівальники колись зможуть побачити камбек "Матриці" у професійний ринг, пише 24 Канал із посиланням на Sport-express.ua.

Навряд чи. Я не вірю, що він буде повертатися,

– відповів Сенченко.

До слова. Василь Ломаченко закінчив професійну кар'єру на статистиці у 21 проведений бій, у яких здобув 18 перемог (12 – нокаутом) при 3-х поразках (від Орландо Салідо, Теофімо Лопеса та Девін Хейні).

Бій проти Джорджа Камбососа, який відбувся у травні 2024 року, виявився прощальним для Ломаченка. У тому поєдинку Василь оформив дострокову перемогу в 11-му раунді в австралійському місті Перт. Ломаченко відібрав пояс IBO у легкій вазі, яким володів колишній абсолютний чемпіон світу. Український боксер закінчив кар'єру у віці 37 років після проблем зі спиною.