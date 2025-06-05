Василь Ломаченко повішав боксерські рукавички на цвях у віці 37 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на профіль Ломаченка у фейсбук. Востаннє боксер виходив у ринг у травні минулого року, коли здолав колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

До теми Відомий боксер розповів, чи виховала Україна наступників Усику та Ломаченку у боксі

Ломаченко пішов на пенсію

Відтоді Ломаченко більше не проводив офіційних поєдинків через проблеми зі спиною. Сам Василь витримував паузу, адже чекав вердикту лікарів щодо його майбутньої кар'єри. І 5 червня 2025 року Лома офіційно пішов на пенсію.

Василь звернувся до своїх прихильників російською мовою та подякував у притаманній для нього манері: Богу, батьку-тренеру, сім'ї, своїй команді та навіть США. Натомість боксер жодного разу не згадав про Україну та українських фанатів.

Відзначимо, що на пенсію Ломаченко пішов на статистиці у 21 проведений бій у професіоналах, у яких здобув 18 перемог (12 – нокаутом) при 3-х поразках. Боксер володів чемпіонськими поясами IBF та IBO у легкій вазі. У ЗМІ навіть активно шукати майбутніх суперників Ломаченку, але той поставив крапку в усіх розмовах.

Нагадаємо, що авторитетний журнал The Ring раніше виключив Ломаченка зі свого рейтингу.