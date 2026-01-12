"Доктор Сталевий Молот" ухвалив доленосне рішення щодо свого майбутнього. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Що відомо про повернення Кличка?

За інформацію джерела, в оточенні легендарного боксера повідомили про те, що він планує повернутися на професійний ринг. Нібито українець серйозно налаштований на те, щоб знову битися.

Володимир говорив близьким, що хотів би побити рекорд Формана та стати найстаршим чемпіоном хевівейту,

– зазначає джерело.

Нещодавно Олександр Красюк оцінив шанси на повернення Кличка на ринг. Колишній промоутер Олександра Усика в інтерв'ю на ютуб-каналі Okay Eva розповів. що легенда боксу не припиняв тренуватися навіть після завершення кар'єри.

"Володимиру виповниться 50. Проте він це лише цифра. З 2017 року він пропустив жодного тренування. Як казав Володимир, він не тренувався лише три дні, коли почалася війна. Він дійсно знаходиться у феноменальній формі", – зазначив Красюк.

До слова. Джордж Форман у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі та досі тримає цей рекорд. Володимиру Кличку наразі 49 років.

Раніше Кличко-молодший розповів про те, як йому під час кар'єри запропонували змінити громадянство.

Що сказав Кличко про відмову від громадянства?

Український боксер в інтерв'ю KishKina не став уточнювати, яка країна робила йому пропозицію. Однак він навідріз відмовився від цієї пропозиції.

"Так пропозиції змінити громадянство були. Але якщо я б відмовився від українського громадянства, то як би це сприйняли українці? Я собі сказав: "Не зможу дивитися у дзеркало, якщо це зроблю", – поділився Володимир.

Якою була кар'єра Кличка?