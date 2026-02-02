Доволі часто такі поєдинки закінчуються нокаутами вже в першому раунді. Ба більше, подекуди це навіть двобої за звання чемпіона світу. Про найшвидші перемоги за чемпіонський титул розповідає 24 Канал.

Які найшвидші перемоги за чемпіонський титул у боксі?

Відповідно до статистичних даних, дві найшвидші перемоги за титул чемпіона світу у важкій вазі закінчилися на 52-й секунді поєдинку. В обох випадках на кону був титул чемпіона світу за версією WBO.

Гербі Гайд – Деймон Рід

У квітні 1998 року британський боксер Гербі Гайд зустрівся з американцем Деймоном Рідом. Гайд підходив до поєдинку, маючи рекорд з 29 перемог та однієї поразки.

Як тільки бій розпочався, британець накинувся на свого опонента зі США та звалив його на канвас потужними ударами.

Як Гайд нокаутував Ріда: дивіться відео

Цікавий факт. Після цього бою Гайд провів ще один успішний захист титулу, але згодом втратив пояс у бою проти Віталія Кличка. Українець нокаутував суперника вже в другому раунді та завоював чемпіонський пояс.

Леймон Брюстер – Анджей Голота

Зірковий американський боксер Брюстер у 2004 році переміг Володимира Кличка в бою за пояс WBO і через рік проводив другий захист титулу в поєдинку проти поляка Анджея Голоти.

Та бій у Чикаго тривав всього 52 секунди: Брюстер швидко збив Голоту з ніг і захистив звання чемпіона світу.

Брюстер – Голота: дивіться відео бою

У 2007 році Брюстер і Кличко вдруге зійшлися на рингу, і цього разу українець взяв реванш. Як йдеться на сайті BoxRec, американець не зміг продовжити бій, а Кличко захистив титули IBF та IBO.

