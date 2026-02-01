Тимчасовий чемпіон WBC в напівлегкій вазі Брюс Керрінґтон провів бій проти американського боксера Карлоса Кастро. Керрінґтон переміг нокаутом у 9 раунді, інформує The Ring.

Як завершився бій за титул WBC?

Перша половина поєдинку минула досить рівно: обидва боксери обмінювалися різними комбінаціями та ініціативою на ринзі.

Однак у другій половині бою непереможний Брюс почав збільшувати перевагу: він краще виглядав і на близькій дистанції, і здалеку. У 9 раунді Керрінґтон відзначився багатоударною комбінацією і збив опонента зніс.

Керрінґтон нокаутував Кастро: дивіться відео

Ring ambassador Bruce 'Shu Shu' Carrington knocked out Carlos Castro in devastating fashion



На кону поєдинку стояв вакантний титул WBC, який звільнив Стівен Фултон після поразки від О'Шакі Фостера. Як свідчать дані BoxRec, на рахунку 28-річного Керрінґтон вже 17 перемог.

Як завершився головний бій у Нью-Йорку?