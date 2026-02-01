Тимчасовий чемпіон WBC в напівлегкій вазі Брюс Керрінґтон провів бій проти американського боксера Карлоса Кастро. Керрінґтон переміг нокаутом у 9 раунді, інформує The Ring.
Як завершився бій за титул WBC?
Перша половина поєдинку минула досить рівно: обидва боксери обмінювалися різними комбінаціями та ініціативою на ринзі.
Однак у другій половині бою непереможний Брюс почав збільшувати перевагу: він краще виглядав і на близькій дистанції, і здалеку. У 9 раунді Керрінґтон відзначився багатоударною комбінацією і збив опонента зніс.
Керрінґтон нокаутував Кастро: дивіться відео
На кону поєдинку стояв вакантний титул WBC, який звільнив Стівен Фултон після поразки від О'Шакі Фостера. Як свідчать дані BoxRec, на рахунку 28-річного Керрінґтон вже 17 перемог.
Як завершився головний бій у Нью-Йорку?
Зустріч Шакура Стівенсона та Теофімо Лопеса була головною подією шоу на "Медісон Сквер Гарден", а також це перший великий бій у 2026 році.
Доволі очікувано перемогу рішенням суддів здобув 28-річний Стівенсон, який дебютував напівсередній вазі. Він завдав Лопесу другої поразки в кар'єрі та відібрав титул чемпіона світу за версією WBO.
Стівенсон за 7 років здобув чемпіонство світу у чотирьох вагових категоріях, що є новим рекордом.