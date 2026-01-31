Також свої бої проведуть Сергій Богачук та Олександр Гвоздик. Стало відомо, де дививится в України поєдинки відомих вітчизняних боксерів, повідомляє 24 канал.

Де дивитися бої Гвоздика та Богачука?

Вечір боксу у Лас-Вегасі можна буде переглянути на OTT-платформі Setanta Sports. Поєдинки головного карду, де битимуться Богачук і Гвоздик також будуть доступні на одному з лінійних каналів Setanta Sports.

Відзначимо, що трансляція прелімів Zuffa Boxing 02 розпочнеться о 2:00 за київським часом, а мейн, де битимуться зіркові українські боксери стартує не раніше 4:00 за Києвом.

Богачук битиметься проти росіянина Раджаба Бутаєва. Тоді як Гвоздик зустрінеться із сербом Радівоє Калайджичем.

Список усіх учасників вечора боксу / Фото Zuffa Boxing

Що відомо про Гвоздика та Богачука?