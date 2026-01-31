Також свої бої проведуть Сергій Богачук та Олександр Гвоздик. Стало відомо, де дививится в України поєдинки відомих вітчизняних боксерів, повідомляє 24 канал.
Де дивитися бої Гвоздика та Богачука?
Вечір боксу у Лас-Вегасі можна буде переглянути на OTT-платформі Setanta Sports. Поєдинки головного карду, де битимуться Богачук і Гвоздик також будуть доступні на одному з лінійних каналів Setanta Sports.
Відзначимо, що трансляція прелімів Zuffa Boxing 02 розпочнеться о 2:00 за київським часом, а мейн, де битимуться зіркові українські боксери стартує не раніше 4:00 за Києвом.
Богачук битиметься проти росіянина Раджаба Бутаєва. Тоді як Гвоздик зустрінеться із сербом Радівоє Калайджичем.
Список усіх учасників вечора боксу / Фото Zuffa Boxing
Що відомо про Гвоздика та Богачука?
Олександр Гвоздик (BoxRec) за свою кар'єру провів 23 поєдинки. За цей час він здобув 21 перемогу та зазнав двох поразок.
Востаннє "Цвях" бився проти Ентоні Голлавея у квітні 2025 року. Український боксер у третьому раунді достроково здолав американського візаві.
Сергій Богачук у профі-ринзі провів 29 поєдинків. На його рахунку – 26 перемог та 3 поразки.
Востаннє Богачук бився у вересні 2025 року проти Брендона Адамса. Український боксер програв американцю рішенням суддів.