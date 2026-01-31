Также свои бои проведут Сергей Богачук и Александр Гвоздик. Стало известно, где смотреть в Украине поединки известных отечественных боксеров, сообщает 24 канал.
Где смотреть бои Гвоздика и Богачука?
Вечер бокса в Лас-Вегасе можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports. Поединки главного карда, где будут драться Богачук и Гвоздик также будут доступны на одном из линейных каналов Setanta Sports.
Отметим, что трансляция прелимов Zuffa Boxing 02 начнется в 2:00 по киевскому времени, а мейн, где будут драться звездные украинские боксеры стартует не раньше 4:00 по Киеву.
Богачук сразится против россиянина Раджаба Бутаева. Тогда как Гвоздик встретится с сербом Радивое Калайджичем.
Список всех участников вечера бокса / Фото Zuffa Boxing
Что известно о Гвоздике и Богачуке?
Александр Гвоздик (BoxRec) за свою карьеру провел 23 поединка. За это время он одержал 21 победу и потерпел два поражения.
Последний раз "Гвоздик" дрался против Энтони Голлавея в апреле 2025 года. Украинский боксер в третьем раунде досрочно одолел американского визави.
Сергей Богачук в профи-ринге провел 29 поединков. На его счету – 26 побед и 3 поражения.
Последний раз Богачук дрался в сентябре 2025 года против Брэндона Адамса. Украинский боксер проиграл американцу решением судей.