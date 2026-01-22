Та мало хто знає, що дебют Віталія Кличка у професійній кар'єрі був яскравіше за Тайсона. Як пише Tribuna, американець став наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги.

Хто кращий – Кличко чи Майк Тайсон?

Однак статистика Кличка все одно вражає більше. Якщо говорити мовою цифр, то українець витратив менше часу, щоб стати чемпіоном світу, аніж Майк Тайсон.

Кличко-старший переміг 25 суперників поки став чемпіоном, при цьому всіх нокаутом. Натомість "Залізний Майк", як називають американця, вимушений був здолати 28 опонентів, але нокаутом 26.

Також Кличку вистачило всього 57 раундів, щоб стати чемпіоном на фоні 76 раундів у Тайсона.

Кличко міг провести бій з Тайсоном

Золоті часи в кар'єрі Тайсона припали на 1980 – 1990 роки, коли американець був зіркою світового боксу. Натомість домінування Кличка фактично припало на кінець 90-х та 2000-ні. Відповідно, коли українець був у розквіті сил, кар'єра Тайсона йшла на спад.

Попри це, у 2024 році обидва боксери могли опинитися на одному ринзі. Та поєдинок не відбувся, адже "Залізний Майк" поступився Денні Вільямсу.

Колишній промоутер братів Кличків Том Леффлер в інтерв'ю GARNEKSPORTS розповів, що команда українця поставили під сумнів доцільність проведення такого поєдинку.

Якою була кар'єра Кличка і Тайсона?