Но мало кто знает, что дебют Виталия Кличко в профессиональной карьере был ярче Тайсона. Как пишет Tribuna, американец стал самым молодым чемпионом мира в истории супертяжелого веса.

Кто лучше – Кличко или Майк Тайсон?

Однако статистика Кличко все равно поражает больше. Если говорить языком цифр, то украинец потратил меньше времени, чтобы стать чемпионом мира, чем Майк Тайсон.

Кличко-старший победил 25 соперников пока стал чемпионом, при этом всех нокаутом. Зато "Железный Майк", как называют американца, вынужден был одолеть 28 оппонентов, но нокаутом 26.

Также Кличко хватило всего 57 раундов, чтобы стать чемпионом на фоне 76 раундов у Тайсона.

Кличко мог провести бой с Тайсоном

Золотые времена в карьере Тайсона пришлись на 1980 – 1990 годы, когда американец был звездой мирового бокса. Зато доминирование Кличко фактически пришлось на конец 90-х и 2000-е. Соответственно, когда украинец был в расцвете сил, карьера Тайсона шла на спад.

Несмотря на это, в 2024 году оба боксеры могли оказаться на одном ринге. Но поединок не состоялся, ведь "Железный Майк" уступил Дэнни Уильямсу.

Бывший промоутер братьев Кличко Том Леффлер в интервью GARNEKSPORTS рассказал, что команда украинца поставили под сомнение целесообразность проведения такого поединка.

Какой была карьера Кличко и Тайсона?