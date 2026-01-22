Но мало кто знает, что дебют Виталия Кличко в профессиональной карьере был ярче Тайсона. Как пишет Tribuna, американец стал самым молодым чемпионом мира в истории супертяжелого веса.
Кто лучше – Кличко или Майк Тайсон?
Однако статистика Кличко все равно поражает больше. Если говорить языком цифр, то украинец потратил меньше времени, чтобы стать чемпионом мира, чем Майк Тайсон.
Кличко-старший победил 25 соперников пока стал чемпионом, при этом всех нокаутом. Зато "Железный Майк", как называют американца, вынужден был одолеть 28 оппонентов, но нокаутом 26.
Также Кличко хватило всего 57 раундов, чтобы стать чемпионом на фоне 76 раундов у Тайсона.
Кличко мог провести бой с Тайсоном
Золотые времена в карьере Тайсона пришлись на 1980 – 1990 годы, когда американец был звездой мирового бокса. Зато доминирование Кличко фактически пришлось на конец 90-х и 2000-е. Соответственно, когда украинец был в расцвете сил, карьера Тайсона шла на спад.
Несмотря на это, в 2024 году оба боксеры могли оказаться на одном ринге. Но поединок не состоялся, ведь "Железный Майк" уступил Дэнни Уильямсу.
Бывший промоутер братьев Кличко Том Леффлер в интервью GARNEKSPORTS рассказал, что команда украинца поставили под сомнение целесообразность проведения такого поединка.
Какой была карьера Кличко и Тайсона?
- Тайсон – бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе и самый молодой боксер, который получил чемпионские звания по версиям WBC, WBA и IBF. Он был первым тяжеловесом, который владел поясами WBC, WBA и IBF одновременно.
- Американец отличался жестоким боксерским стилем, что нагонял страх как на ринге, так и за его пределами. Его считают одним из лучших боксеров-тяжеловесов всех времен.
- Виталий Кличко также имел успешную карьеру, в частности был чемпионом мира по версиям WBC и WBO. Он единственный боксер, которому вручили пояс "Вечного" чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
- Интересным фактом является то, что Кличко никогда не был в нокдауне или нокауте на профессиональном ринге. Два поражения, которых потерпел украинец, произошли из-за травмы плеча и рассечения.