Однако противостояние Виталий Кличко – Майк Тайсон так и не состоялось. Бой сорвал "Железный Майк", сообщает 24 Канал со ссылкой на GARNEKSPORTS.

Вот так Сводит с ума: Майк Тайсон признался, с какой тяжелой болезнью борется всю свою карьеру

Почему бой Кличко – Тайсон не состоялся?

30 июля 2004 года американский боксер сенсационно досрочно проиграл нокаутом британцу Дэнни Уильямсу.

Видеообзор Тайсон – Уильямс

Бывший промоутер братьев Кличко Том Леффлер в интервью рассказывал, что команда Виталия вела переговоры с Тайсоном, но именно это поражение от Уильямса сорвало украинско-американскую битву. Промоутер поставил под сомнение целесообразность возвращения "Железного Майка" в профи-ринг, куда он закамбечил в ноябре 2024-го.

Если Майк тогда был не способен побеждать таких ребят, тогда я не знаю, как он может быть конкурентным сейчас. Конечно, он может быть опасным в каком-то смысле. Но когда мы говорим о 12-раундовом поединке, то я не думаю, что его выступление на топовом уровне является реальным,

– заявил промоутер.

Интересно, что в декабре 2004-го соперником Уильямса также становился Кличко-старший. Виталий техническим нокаутом в 8-м раунде одолел британца в США.

Кличко – Уильямс: смотрите видеообзор боя

К слову. Виталий Кличко, который является мэром Киева, провел в профессионалах 45 победных боев (41 – нокаутом) при 2-х поражениях (от Криса Берда и Леннокса Льюиса).

Почему Тайсон продолжает боксировать?

В комментарии talkSPORT Тайсон рассказал, почему продолжает боксировать в таком солидном возрасте. 30 июня 2025-го ему исполнилось уже 59 лет.

"В свои 50 я заработал больше денег, чем в свои 20. И я провел всего четыре боя за свои 50 лет. Это очень интересно. С этой точки зрения, мне сейчас 60 лет. Деньги ничего не значат. Главное – это люди, которых я люблю и о которых могу позаботиться", – рассказывал Тайсон.

Что известно о возвращении Майка Тайсона?