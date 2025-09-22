"Железный Майк" встретится с Флойдом Мейвезером. Американец признался, станет ли для него бой с непобежденным земляком последним в ринге, сообщает 24 канал с The Ring.

Читайте также Культовый боксер нокаутировал полицейских, сломав им челюсти

Когда Тайсон покинет бокс?

Майк Тайсон высказался о бое с Флойдом Мейвезером, отметив, что это будет замечательный поединок. "Железный Майк" назвал единственную причину, почему он завершит выступать.

Если люди перестанут давать мне деньги, то так, это будет последний бой,

– сказал Тайсон.

Напомним, что последний раз Майк Тайсон дрался против Джейка Пола в 2024 году. В том поединке "Железный Майк" уступил американскому блогеру единогласным решением судей.

Выставочный бой Майка Тайсона против Флойда Мейвезера должен состояться весной 2026 года.

Ранее в интервью Ringside 24 Майк Тайсон назвал лучших спортсменов в истории. По его мнению, это он, а также баскетболист Майкл Джордан.

Что известно о Тайсоне?