"Железный Майк" встретится с Флойдом Мейвезером. Американец признался, станет ли для него бой с непобежденным земляком последним в ринге, сообщает 24 канал с The Ring.
Читайте также Культовый боксер нокаутировал полицейских, сломав им челюсти
Когда Тайсон покинет бокс?
Майк Тайсон высказался о бое с Флойдом Мейвезером, отметив, что это будет замечательный поединок. "Железный Майк" назвал единственную причину, почему он завершит выступать.
Если люди перестанут давать мне деньги, то так, это будет последний бой,
– сказал Тайсон.
Напомним, что последний раз Майк Тайсон дрался против Джейка Пола в 2024 году. В том поединке "Железный Майк" уступил американскому блогеру единогласным решением судей.
Выставочный бой Майка Тайсона против Флойда Мейвезера должен состояться весной 2026 года.
Ранее в интервью Ringside 24 Майк Тайсон назвал лучших спортсменов в истории. По его мнению, это он, а также баскетболист Майкл Джордан.
Что известно о Тайсоне?
Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году. В 2020 году "Железный Майк" вернулся в бокс, проведя выставочный бой с Роем Джонсом-младшим" – бой завершился ничьей.
"Железный Майк" откровенно рассказал, почему продолжает боксировать. Легенда бокса заявил, что деньги для него ничего не значат.
Американский боксер намеревался перейти в реслинг. Майк Тайсон призвал WWE устроить королевскую битву, чтобы вернуться в детство.