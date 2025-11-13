59-летний легендарный боксер ведет борьбу с тяжелой формой воспаления кожи ног. Майк Тайсон рассказал, почему в течение своей карьеры никогда в ринг не надевал носки, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

С какой болезнью борется Тайсон?

"Железный Майк" рассказал об ужасной боли из-за болезни, которая иногда сводит его с ума. Именно воспаление кожи ступней легендарный боксер назвал "самым тяжелым его оппонентом". Майк добавил, что ни одно лечение не приносит желаемого результата.

В ринге я никогда не использовал носки – это был мой стиль. И действительно неприятно боксировать без них, мне было даже больно. И потом я узнал, что у меня сложное воспаление кожи ступней. И оно у меня до сих пор остается и иногда сводит с ума. Я бы сказал, что именно это – мой самый тяжелый оппонент, который продолжает надирать мне задницу. Лечение не помогает,
– заявил Тайсон.

Напомним, что еще зимой 2025-го Джейк Пол, бывший соперник Тайсона, распространил фейковую информацию о болезни Паркинсона у легенды бокса, которая якобы подкосила Майка перед их очным боем. На слова блогера отреагировали в команде Тайсона.

"Майк Тайсон сейчас счастлив и абсолютно здоров. У него нет болезни Паркинсона или любой другой болезни, – процитировало слова команде легенды издание TMZ.

Какие последние новости о Майке Тайсоне?

  • Последний раз "Железный Майк" выходил в ринг в ноябре 2024 года, когда прогнозируемо проиграл как раз Джейку Полу.

  • Майк Тайсон уже анонсировал бой против непобедимого Флойда Мейвезера. Правда, пока нет ни окончательной даты поединка, ни места его проведения.

  • За спиной американского боксера 50 победных боев (44 – нокаутом) и 7 поражений (данные BoxRec).

  • Недавно Тайсон рассказал, почему в таком солидном возрасте продолжает боксировать.

