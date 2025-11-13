59-летний легендарный боксер ведет борьбу с тяжелой формой воспаления кожи ног. Майк Тайсон рассказал, почему в течение своей карьеры никогда в ринг не надевал носки, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Интересно Легендарный боксер обратился к Фьюри с неожиданным призывом

С какой болезнью борется Тайсон?

"Железный Майк" рассказал об ужасной боли из-за болезни, которая иногда сводит его с ума. Именно воспаление кожи ступней легендарный боксер назвал "самым тяжелым его оппонентом". Майк добавил, что ни одно лечение не приносит желаемого результата.

В ринге я никогда не использовал носки – это был мой стиль. И действительно неприятно боксировать без них, мне было даже больно. И потом я узнал, что у меня сложное воспаление кожи ступней. И оно у меня до сих пор остается и иногда сводит с ума. Я бы сказал, что именно это – мой самый тяжелый оппонент, который продолжает надирать мне задницу. Лечение не помогает,

– заявил Тайсон.

Напомним, что еще зимой 2025-го Джейк Пол, бывший соперник Тайсона, распространил фейковую информацию о болезни Паркинсона у легенды бокса, которая якобы подкосила Майка перед их очным боем. На слова блогера отреагировали в команде Тайсона.

"Майк Тайсон сейчас счастлив и абсолютно здоров. У него нет болезни Паркинсона или любой другой болезни, – процитировало слова команде легенды издание TMZ.

Какие последние новости о Майке Тайсоне?

Последний раз "Железный Майк" выходил в ринг в ноябре 2024 года, когда прогнозируемо проиграл как раз Джейку Полу.

Майк Тайсон уже анонсировал бой против непобедимого Флойда Мейвезера. Правда, пока нет ни окончательной даты поединка, ни места его проведения.

За спиной американского боксера 50 победных боев (44 – нокаутом) и 7 поражений (данные BoxRec).

Недавно Тайсон рассказал, почему в таком солидном возрасте продолжает боксировать.

