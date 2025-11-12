Тайсон Фьюри в очередной раз закончил карьеру после двух подряд поражений от Александра Усика в 2024-м году. Майк Тайсон призвал "Цыганского короля" возвращаться в профессиональный ринг, информирует 24 Канал со ссылкой на Hard Rock Bet.

О чем Тайсон попросил Фьюри?

"Железный Майк" в своем обращении к британцу признался, что сожалеет о раннем окончании своей карьеры. Легендарный боксер считает, что Фьюри нужно взять некоторое время на отпуск, чтобы отдохнуть от бокса и впоследствии вернуться в профи-ринг.

Так, вернись. Ты захочешь вернуться, когда тебе будет за 40, поэтому начинай делать это уже сейчас. Ему просто нужно отдохнуть, понятно? Нужно просто расслабиться ментально, а потом вернуться и делать то, что он делает лучше всего – биться. Я думаю, ему следует провести два разминочных боя, но с хорошими деньгами. Он может заработать много денег, сражаясь с претендентами, перспективными парнями. Разминка с этими ребятами и сразу на титул,

– заявил Майк Тайсон.

Издание Boxing Reports сообщило, что Фьюри может провести выставочный поединок против Логана Пола. Сейчас между сторонами бойцов продолжаются переговоры, если они ударят по рукам, то Тайсон и Логан могут подраться уже в феврале 2026 года.

Команды рассматривают два места проведения поединка – Лас-Вегас и Саудовскую Аравию. Также известно, что встреча Фьюри – Пол-старший может состояться по измененным правилам и с использованием перчаток весом 8 унций.

Какие последние новости о Тайсоне Фьюри?