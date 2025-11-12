30 июня 2025 года Майку Тайсону исполнилось уже 59 лет. "Железный Майк" искренне признался, или жалеет, что рано закончил профессиональную карьеру, передает 24 Канал со ссылкой на Hard Rock Bet.

Почему Майк Тайсон продолжает боксировать?

Легендарный боксер признался, что будет драться пока, пока это позволит ему здоровье. В то же время таким ответом "Железный Майк" обратился к Тайсону Фьюри, которому пророчат возвращение в ринг.

Я жалею, что тогда завершил карьеру. Поэтому просто продолжай тренироваться и продолжай драться, потому что ты захочешь это делать, когда тебе будет 40. Если ты бросишь сейчас, ты скажешь: "О, если бы я мог...". Сражайся, пока больше не сможешь. Я так и делаю. Я хочу продолжать драться, пока не смогу дышать. Нокаутируете меня – п***й,

– заявил Тайсон.

Напомним, что недавно Майк анонсировал свой бой против непобедимого Флойда Мейвезера. Пока неизвестно, где и когда состоится данная битва легенд.

Еще в сентябре 2025 года Тайсон откровенно рассказал, при каком условии перестанет заниматься боксом.

"Если люди перестанут давать мне деньги, то так, это будет последний бой", – процитировало слова Тайсона издание The Ring.

Что известно о Майке Тайсоне?

В марте 1985-го года "Железный Майк" провел свой первый бой на профи-ринге, в котором победил земляка Гектора Мерседеса.

С момента дебюта одержал 50 побед (44 – нокаутом) при 7-ми поражениях (данные BoxRec).

Последний раз выходил в ринг в ноябре 2024 года, когда закономерно уступил блогеру-боксеру Джейку Полу.

Майк Тайсон посетил вечер бокса, который возглавил бой Теренса Кроуфорда против Сауля Альвареса. В камеру "Железный Майк" одним ударом импровизированно нокаутировал известного ютубера MrBeast.

