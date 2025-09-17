В профиле Happy Punch в соцсети Х появилось видео еще одного импровизированного противостояния во время вечера бокса Альварес – Кроуфорд. Легендарный Майк Тайсон встретился против популярного блогера MrBeast, передает 24 Канал.

Вот это да Кроуфорд выдал базу об украинцах после грандиозной победы над Канело: мощное видео

Как Тайсон нокаутировал MrBeast?

Культовый боксер проверил прочность корпуса известного ютубера. Только одного удара "Железного Майка" хватило, чтобы повалить MrBeast на пол. Этот момент изрядно развеселил всех, кто попал в объектив камеры.

Как Тайсон нокаутировал MrBeast: смотрите видео

Mike Tyson just dropped MrBeast with a body shot at Canelo-Crawford pic.twitter.com/He9AKtB2Jj - Happy Punch (@HappyPunch) 14 сентября, 2025

Что известно о MrBeast?

27-летний американский бизнесмен, ютубер, филантроп, который известен своими масштабными мероприятиями.

Настоящее имя – Джимми Дональдсон.

За его ютуб-каналом следят аж 436 миллионов пользователей. Именно его канал стал первым в ютубе, который пересек отметку в 300 миллионов подписчиков.

Также ютубер отмечается своими хорошими поступками. К примеру, в январе 2023-го он профинансировал операции по удалению катаракты аж для тысячи людей, которые не могли позволить себе такое хирургическое вмешательство.

К слову. Кроуфорд победил Альвареса в Лас-Вегасе, отобрал у него пояса и стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Перед боем Майк Тайсон ошибся в своем прогнозе, когда говорил, что у Теренса нет никаких шансов в этом противостоянии.

Тайсон унижал Канело?

Майк Тайсон критиковал Сауля Альвареса из-за бегства от боя против Дэвида Бенавидеса. "Железный Майк" назвал Канело "позором для Мексики".

"Не могу поверить... Канело отказался от 60 миллионов долларов за бой с Бенавидесом. Дэвид – замечательный боец. Канело настолько боится проиграть? Разве он не хочет подарить болельщикам этот бой? Ты не уважаешь наследие всех величайших мексиканских бойцов. Они дрались с лучшими, не ставя на место фактор денег. Это позор для бокса, позор для Мексики. Я бы на его месте принял бой с Бенавидесом и доказал миру, что является сильнейшим бойцом. Канело талантливый, но ему, к сожалению, не хватает храбрости. Это позор", – сказал Тайсон.

Издание Sport Bible опубликовало лаконичный ответ от Канело на слова Майка.

Я бы уважал его мнение, если бы он был трезвым,

– ответил Альварес.