На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет Сауль Альварес. Легендарный Майк Тайсон поделился своими мыслями на противостояние против Теренса Кроуфорда, пишет 24 Канал со ссылкой на Ringside24.
Какой прогноз на бой Альварес – Кроуфорд сделал Тайсон?
По мнению "Железного Майка", Кроуфорд просто не будет иметь шансов в битве против Канело.
О, это будет интересно, потому что я хотел бы увидеть, как Кроуфорд это сделает. Я не вижу, послушайте, на бумаге у него ноль шансов. Должно произойти какое-то чудо, чтобы он победил Канело. Мексиканец быстрый, я не знаю, Альварес все еще в форме. Он еще не вышел из своей пиковой формы, он все еще хорош,
– сказал Майк Тайсон.
Что известно о бое Альварес – Кроуфорд?
- Бой состоится в Лас-Вегасе на арене "Allegiant Stadium".
- Этот поединок будет транслироваться стриминговая платформа Netflix.
- Трансляция вечера бокса начнется 14 сентября в 04:00 утра (по киевскому времени). А вот главный бой боксерского события Альварес – Кроуфорд стартует не раньше 06:00 по Киеву.
- В своей карьере Кроуфорд не проиграл еще ни одного поединка – 41 победа (31 – нокаутом). Зато Канело имеет за своей спиной 67 боев на профи-ринге, в которых оформил 63 победы (39 – нокаутом), потерпел 2-х поражений и столько же расписал мировых.