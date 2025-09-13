На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет Сауль Альварес. Легендарный Майк Тайсон поделился своими мыслями на противостояние против Теренса Кроуфорда, пишет 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

Какой прогноз на бой Альварес – Кроуфорд сделал Тайсон?

По мнению "Железного Майка", Кроуфорд просто не будет иметь шансов в битве против Канело.

О, это будет интересно, потому что я хотел бы увидеть, как Кроуфорд это сделает. Я не вижу, послушайте, на бумаге у него ноль шансов. Должно произойти какое-то чудо, чтобы он победил Канело. Мексиканец быстрый, я не знаю, Альварес все еще в форме. Он еще не вышел из своей пиковой формы, он все еще хорош,

– сказал Майк Тайсон.

Что известно о бое Альварес – Кроуфорд?