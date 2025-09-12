На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым на момент начала боя будет владеть гарантированно Сауль Альварес. Противостояние Канело против Теренса Кроуфорда примет арена "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе (США), информирует 24 Канал.

К теме "Охотник" попытается забрать "абсолют" у Канело: анонс боя Альварес – Кроуфорд

Что известно о бое Кроуфорд – Альварес?

В то же время непобедимый "Охотник" потеряет пояс WBA, когда выйдет в ринг против Канело. Несмотря на это Кроуфорд обладает невероятной серией из побед – 41 победа подряд (во всех проведенных боях) на профи-ринге, в которых 31 раз заканчивал поединок нокаутом.

Последний раз Теренс выходил в ринг в начале августа прошлого года, когда победил с трудом узбека Исраила Мадримова.

Зато Альварес провел свой крайний бой 3 мая 2025 года. Канело в саудовском Эр-Рияде одолел кубинца Уильяма Скалла. Звездный мексиканец вернул себе звание "абсолюта", одержав свою 63-ю победу в 67-ми проведенных встречах в профессионалах. В них также Канело оформил 39 нокаутов, потерпел 2-х поражений и дважды расписывал ничью.

Сколько боксеры заработают за бой? Общий гонорар мегафайта Кроуфорд – Альварес составляет 200 миллионов долларов. Теренс получит за поединок 50 миллионов. Зато Канело получит в три раза больше – 150 миллионов.

Отметим, что в Украине этот мегафайт Кроуфорд – Канело состоится в ночь на 14 сентября. Вечер бокса будет транслировать в прямом эфире стриминговая платформа Netflix. Боксерское событие начнется в 04:00 (по киевскому времени). Главный бой вечера бокса Альварес – Кроуфорд состоится не ранее 06:00 утра по Киеву.

Прогноз на мегафайт

Фаворитом перед боем является Сауль Альварес – 1,60. В то же время на победу Теренса Кроуфорда дают 2,36.

Тотал раундов более 10,5 оценивают коэффициентом 1,23. Будет ли мегафайт длиться все раунды, которые установлены в регламенте поединка? Да – 1,28; нет – 3,33.

Все возможные варианты исхода боя?

Победа Альвареса нокаутом – 4,75 ;

; Ничья – 17 ;

; Победа Канело по решению судей – 2,20 ;

; Триумф Кроуфорда нокаутом – 9,50 ;

; Победа Кроуфорда по решению судей – 2,90.

Сколько шансов есть увидеть нокдаун в бою Кроуфорд – Альварес? Будет нокдаун – 2,20; нет – 1,61.

