13 сентября 2025 года Теренс Кроуфорд сойдется в ринге с Саулем Альваресом на "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе (США). Инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что будет с поясом WBA, которым сейчас владеет "Охотник", информирует 24 Канал со ссылкой на аккаунт Рафаэля в соцсети Х.

Что будет с поясом WBA Кроуфорда?

Дэн Рафаэль процитировал слова президента WBA Хильберто Медонсы. Глава сообщил, что Кроуфорд потеряет пояс WBA, когда подерется с Саулем Альваресом. Ведь на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым владеет Канело.

К слову. Альварес вернул себе это звание в предыдущем победном бою против кубинца Уильяма Скалла (3 мая 2025 года) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В таком случае, временный чемпион Абас Барау станет полноценным чемпионом. Также он получит в соперники обязательного претендента по линии, которым является Джермелл Чарло.

Отметим, что в андеркарде мегафайта Кроуфорд – Альварес в ринг выйдет украинец Сергей Богачук. Соперником нашего боксера станет американец Брэндон Адамс, с которым ранее Богачук встречался. В 2021 году Адамс победил Богачука нокаутом в 8-м раунде.