Фанаты, эксперты, все обсуждают адский поединок. Тимоти Брэдли на своем ютуб-канале высказался о бое Альварес – Кроуфорд и назвал победителя, сообщает 24 канал.

Какие шансы у боксеров на победу?

Бывший чемпион мира заявил, что Теренс Кроуфорд победит в бою против Сауля Альвареса. По его мнению, "Охотник" не будет бегать от Канело, ведь, чтобы победить нужно работать и навязать борьбу.

Тимоти Брэдли отметил, что Кроуфорду нужно много двигаться и заставить Альвареса обороняться. Тогда американский боксер сможет одолеть мексиканца и стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Кроуфорд выиграет этот бой во второй половине, как и все его поединки. Кроуфорд добавит, сожмет зубы и покажет все, на что способен. Канело будет давить, но Теренс будет отвечать ударами так, как еще никогда не делал,

– сказал Брэдли.

Напомним, что бой состоится 13 сентября 2025 года. Звездные боксеры встретятся в очном противостоянии в Лас-Вегасе.

