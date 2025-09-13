На кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі, яким володіє Сауль Альварес. Легендарний Майк Тайсон поділився своїми думками на протистояння проти Теренса Кроуфорда, пише 24 Канал із посиланням на Ringside24.

Який прогноз на бій Альварес – Кроуфорд зробив Тайсон?

На думку "Залізного Майка", Кроуфорд просто не буде мати шансів у битві проти Канело.

О, це буде цікаво, бо я хотів би побачити, як Кроуфорд це зробить. Я не бачу, послухайте, на папері у нього нуль шансів. Має статися якесь диво, щоб він переміг Канело. Мексиканець швидкий, я не знаю, Альварес все ще в формі. Він ще не вийшов зі своєї пікової форми, він все ще хороший,

– сказав Майк Тайсон.

Що відомо про бій Альварес – Кроуфорд?