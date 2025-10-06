Легенда боксу виділив мексиканського боксера Девіда Бенавідеса. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Що сказав Тайсон про Бенавідеса?

Майк Тайсон висловився про Девіда Бенавідеса. Зокрема, легенда боксу пояснив, чому з мексиканцем не хоче битися низка бійців.

"Залізний Майк" заявив, що він сам боявся б битися проти Бенавідеса. Тому він розуміє інших боксерів, які відмовляються від поєдинку з мексиканською зіркою.

Я розумію цих всіх хлопців, Я б теж побоявся битися з Девідом Бенавідесом, якби виступав у його дивізіоні. Цей хлопець зараз неймовірний,

– сказав Тайсон.

Що відомо про Бенавідеса?