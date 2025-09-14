На кону боя стояло звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым на момент начала поединка владел Сауль Альварес. Противостояние состоялось в Лас-Вегасе (США), сообщает 24 Канал.
Как закончился бой Альварес – Кроуфорд?
Именно Канело перед боем отдавали фаворитство в этом противостоянии. Однако с первого раунда Теренс забронировал за собой центр ринга, но не стал форсировать событий. Кроуфорд налегал на дальние и боковые удары, стараясь при этом выдерживать дистанцию.
В то же время Альварес в присущем для себя стиле пытался включать прессинг, прижимать соперника к канатам. Оба боксера много комбинировали и были быстрыми на ногах.
В 9-м раунде судья дал Кроуфорду несколько секунд на отдых. Все из-за удара мексиканца в пах Теренса после ближней встречи. Непобедимый "Охотник" не дал Канело шансов, чтобы найти у него слабое место.
Предпоследний чемпионский раунд был грандиозным. Болельщики увидели немало ударов от обоих боксеров на ближней дистанции. Теренс мощно попал апперкотом и джебом. Это был ответ за пропущенный удар в голову от мексиканца.
За все 12 раундов ни Альваресу, ни Кроуфорду не удалось оформить досрочную победу. Поэтому победителя противостояния определяли судьи. Все трое насчитали победу Теренса: 116-112 и дважды по 115-113.
Теренс Кроуфорд отобрал у Сауля Альвареса все пояса и стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе.
К слову, в рамках андеркарда вечера бокса свой бой провел Сергей Богачук. К сожалению, украинец уступил Брендону Адамсу в реванше.
Что известно о статистике Кроуфорда и Альвареса?
- Кроуфорд продолжает сохранять статус непобедимого боксера. Теренс одержал 42 победы подряд на профи-ринге (31 – нокаутом).
- Теренс нанес Канело 3-е поражение в 68-ми боях в профессионалах. Ранее фиаско Сауль терпел в поединках против Флойда Мейвезера и Дмитрия Бивола. Также за спиной Альвареса 63 победы (39 – нокаутом) и 2 мировые.
- Напомним, что абсолютное чемпионство во втором среднем весе Сауль вернул себе только в предыдущем бою против кубинца Уильяма Скалла (3 мая 2025 года). И уже в своей первой защите статуса потерял его.
- За это противостояние Канело заработает 150 миллионов долларов. Зато Кроуфорд получит втрое меньше – 50 миллионов.