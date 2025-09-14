На кону боя стояло звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым на момент начала поединка владел Сауль Альварес. Противостояние состоялось в Лас-Вегасе (США), сообщает 24 Канал.

Интересно "Наш бой был бы замечательным": легенда бокса выразил желание подраться с Усиком

Как закончился бой Альварес – Кроуфорд?

Именно Канело перед боем отдавали фаворитство в этом противостоянии. Однако с первого раунда Теренс забронировал за собой центр ринга, но не стал форсировать событий. Кроуфорд налегал на дальние и боковые удары, стараясь при этом выдерживать дистанцию.

В то же время Альварес в присущем для себя стиле пытался включать прессинг, прижимать соперника к канатам. Оба боксера много комбинировали и были быстрыми на ногах.

В 9-м раунде судья дал Кроуфорду несколько секунд на отдых. Все из-за удара мексиканца в пах Теренса после ближней встречи. Непобедимый "Охотник" не дал Канело шансов, чтобы найти у него слабое место.

Предпоследний чемпионский раунд был грандиозным. Болельщики увидели немало ударов от обоих боксеров на ближней дистанции. Теренс мощно попал апперкотом и джебом. Это был ответ за пропущенный удар в голову от мексиканца.

За все 12 раундов ни Альваресу, ни Кроуфорду не удалось оформить досрочную победу. Поэтому победителя противостояния определяли судьи. Все трое насчитали победу Теренса: 116-112 и дважды по 115-113.

Теренс Кроуфорд отобрал у Сауля Альвареса все пояса и стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе.

К слову, в рамках андеркарда вечера бокса свой бой провел Сергей Богачук. К сожалению, украинец уступил Брендону Адамсу в реванше.

Что известно о статистике Кроуфорда и Альвареса?