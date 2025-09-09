Боксеры определят сильнейшего во втором среднем весе. Появилась информация о том, сколько заработают Альварес и Кроуфорд за легендарную битву века, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Какие гонорары у Альвареса и Кроуфорда?

Бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится при финансировании компанией Riyadh Season. Канело подписал самый оплачиваемый контракт за всю историю бокса.

За четыре боя мексиканский боксер получит 400 миллионов долларов. В сделку входит бой против Теренса Кроуфорда. За него Сауль Альварес заработает рекордные 150 миллионов долларов.

Теренс Кроуфорд шутил, что его гонорар будет только 10 миллионов долларов. Однако известно, что "Охотник" заработает за бой против Сауля Альвареса – 50 миллионов долларов.

Постер к бою Альварес – Кроуфорд / Фото из инстаграма боксера

Что известно об Альваресе – Кроуфорде?