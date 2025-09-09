Большой вечер бокса будет принимать Allegiant Stadium. 24 канал специально к "бою века" рассказывает, кто такой Теренс Кроуфорд, что известно о боксере, его карьере и чемпионских титулах.
Как Кроуфорд начинал карьеру?
Теренс Кроуфорд родился 28 сентября 1987 года в Омахе, штат Небраска, США. "Охотник" начал заниматься боксом в довольно раннем возрасте – 7 лет.
Любительская карьера Теренса Кроуфорда была фантастической. Американский боксер выиграл 70 поединков из 80 и получил немало наград, в частности, бронзовую медаль на Панамериканских играх.
На Олимпийские игры 2008 года Теренс Кроуфорд не попал, ведь проиграл в отборе. Однако "Охотник" решил попробовать свои силы среди профессионалов и вписал свое имя в историю бокса.
Что известно о Кроуфорде в профи-ринге?
Дебютный бой Теренса Кроуфорда в профи-ринге состоялся 14 марта 2008 года. Американский боксер ярко начал профессиональную карьеру, нокаутировав Брайана Каммингса в первом раунде.
В 2014 году Теренс Кроуфорд получил первый серьезный вызов – шанс получить титул WBO в легком весе. Американец доминировал в бою с Рикки Бернсом и победил единогласным решением судей, став чемпионом мира.
Уже через год Теренс Кроуфорд перешел в первый полусредний вес. В дебютном бою в шестом раунде "Охотник" нокаутировал Томаса Дюлорме и завоевал вакантный титул WBO.
В 2016 году американец победил Генри Лунди, а также украинского боксера Виктора Постола. "Охотник" завоевал чемпионский пояс по версии WBC, а через год добавил в коллекцию титулы WBA и IBF, став абсолютным чемпионом мира.
На этом Кроуфорд не остановился и в 2018 году поднялся в полусреднюю весовую категорию. В дебютном бою Теренс нокаутировал Джеффа Горна в девятом раунде и получил титул WBO.
В 2023 году Теренс Кроуфорд сошелся в очном противостоянии с Эроллом Спенсом-младшим. "Охотник" победил нокаутом в девятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира, отобрав у соперника титулы – WBA, WBC и IBF.
В 2024 году Теренс Кроуфорд поднялся в первый средний вес, где провел бой против Исраила Мадримова. Американский боксер победил узбекистанца единогласным решением судей.
Теперь Кроуфорду предстоит бой против Сауля Альвареса во втором среднем весе. На кону "Охотника" с Канело противостояние звания абсолютного чемпиона мира.
Интересно, что Теренс Кроуфорд встречался с Александром Усиком, но не в очном противостоянии. Боксеры осенью 2024 года посетили бой между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.
Александр Усик сделал подарок Теренсу Кроуфорду. Американский боксер получил от украинского чемпиона – шеврон подразделения "Вурдалаки", вырезанный из дерева, а также часы, которые сделали из 1200-летнего дерева.
Кроуфорд получил подарки от Усика / Фото из соцсетей боксера
Интересные факты о Кроуфорде?
- Теренс Кроуфорд, кроме "Охотника" имеет прозвище "Bud" – почка. Так в детстве мать назвала боксера из-за того, что он небольшого размера и имеет милый вид.
- В профессиональном ринге Теренс Кроуфорд провел 41 бой. На счету американца 41 победа (31 из них нокаутом) и ни одного поражения.
- Теренс Кроуфорд в возрасте 14 лет получил огнестрельное ранение в голову в результате стрельбы из-за схватки. Пуля прошла сквозь щеку американского боксера.
- Брайан Макинтайр не только тренер Теренса Кроуфорда, а его лучший друг с детства.