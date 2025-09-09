Большой вечер бокса будет принимать Allegiant Stadium. 24 канал специально к "бою века" рассказывает, кто такой Теренс Кроуфорд, что известно о боксере, его карьере и чемпионских титулах.

Как Кроуфорд начинал карьеру?

Теренс Кроуфорд родился 28 сентября 1987 года в Омахе, штат Небраска, США. "Охотник" начал заниматься боксом в довольно раннем возрасте – 7 лет.

Любительская карьера Теренса Кроуфорда была фантастической. Американский боксер выиграл 70 поединков из 80 и получил немало наград, в частности, бронзовую медаль на Панамериканских играх.

На Олимпийские игры 2008 года Теренс Кроуфорд не попал, ведь проиграл в отборе. Однако "Охотник" решил попробовать свои силы среди профессионалов и вписал свое имя в историю бокса.

Что известно о Кроуфорде в профи-ринге?

Дебютный бой Теренса Кроуфорда в профи-ринге состоялся 14 марта 2008 года. Американский боксер ярко начал профессиональную карьеру, нокаутировав Брайана Каммингса в первом раунде.

В 2014 году Теренс Кроуфорд получил первый серьезный вызов – шанс получить титул WBO в легком весе. Американец доминировал в бою с Рикки Бернсом и победил единогласным решением судей, став чемпионом мира.

Уже через год Теренс Кроуфорд перешел в первый полусредний вес. В дебютном бою в шестом раунде "Охотник" нокаутировал Томаса Дюлорме и завоевал вакантный титул WBO.

В 2016 году американец победил Генри Лунди, а также украинского боксера Виктора Постола. "Охотник" завоевал чемпионский пояс по версии WBC, а через год добавил в коллекцию титулы WBA и IBF, став абсолютным чемпионом мира.

На этом Кроуфорд не остановился и в 2018 году поднялся в полусреднюю весовую категорию. В дебютном бою Теренс нокаутировал Джеффа Горна в девятом раунде и получил титул WBO.

В 2023 году Теренс Кроуфорд сошелся в очном противостоянии с Эроллом Спенсом-младшим. "Охотник" победил нокаутом в девятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира, отобрав у соперника титулы – WBA, WBC и IBF.

В 2024 году Теренс Кроуфорд поднялся в первый средний вес, где провел бой против Исраила Мадримова. Американский боксер победил узбекистанца единогласным решением судей.

Теперь Кроуфорду предстоит бой против Сауля Альвареса во втором среднем весе. На кону "Охотника" с Канело противостояние звания абсолютного чемпиона мира.

Интересно, что Теренс Кроуфорд встречался с Александром Усиком, но не в очном противостоянии. Боксеры осенью 2024 года посетили бой между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

Александр Усик сделал подарок Теренсу Кроуфорду. Американский боксер получил от украинского чемпиона – шеврон подразделения "Вурдалаки", вырезанный из дерева, а также часы, которые сделали из 1200-летнего дерева.

Кроуфорд получил подарки от Усика / Фото из соцсетей боксера

