В честь победы Теренса Кроуфорда в его родном городе Омаха состоялся большой парад. Во время празднования "Охотника" остановила местная полиция, сообщает 24 канал со ссылкой на Championship Round.

Почему полиция остановила Кроуфорда?

Джон Юинг выступил с заявлением после инцидента с Теренсом Кроуфордом в Омахе. Мэр города рассказал, что он поговорил с боксером и осознает серьезность ситуации, что произошла.

Кроме того, Тодд Шмадерер высказался относительно остановки Кроуфорда. Начальник полиции рассказал, что они проведут внутреннее расследование по ситуации с абсолютным чемпионом мира и правоохранительными органами.

Признаюсь, у меня сердце оборвалось, когда я узнал о таком завершении замечательного дня и вечера, когда мы проводили праздник в честь чемпиона мира по боксу из нашего города,

– сказал Шмадерер.

Полиция остановила Кроуфорда: смотрите видео

Позже Департамент полиции города Омахи штата Небраска опубликовал объяснение по поводу остановки Теренса Кроуфорда.

"Из соображений безопасности всем четырем пассажирам под прицелом оружия было приказано выйти из автомобиля. Позже водитель был идентифицирован как господин Кроуфорд после проверки его водительского удостоверения, и ему был выписан штраф за опасное вождение.

Один из пассажиров, член охраны господина Кроуфорда, также имел при себе легальное огнестрельное оружие. Полиция подтвердила, что все пассажиры имеют законное право на ношение огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

