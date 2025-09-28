Теренс Кроуфорд довел свою победную серию до 42-х боев подряд. В честь этого в его родном городе состоялся парад, а прямая трансляция мероприятия была на ютуб-канале The Ring, сообщает 24 Канал.
Как состоялся парад в честь победы Кроуфорда?
Праздничное мероприятие состоялось в Омахе, штат Небраска. Парад прошел по улицам города, который гудел как в улье в честь американского боксера.
Событие посетил сам триумфатор. Также на параде присутствовали чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон и абсолютная чемпионка в супертяжелом весе Кларисса Шидлс.
Что известно о бое Кроуфорд – Альварес?
- Поединок длился все установленные 12 раундов, но Теренс полностью перебоксировал Канело. Поэтому все трое судей единогласно отдали победу американцу.
- Эта победа позволила Флойду Мейвезеру несколько обогатить свой карман.
- Из-за этого поединка Кроуфорд потерял титул WBA в первом среднем весе.
- GiveMeSport сообщало, что Теренс отказался от боя против Джарона Энниса.