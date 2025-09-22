Теренс Кроуфорд освободил чемпионский пояс. Его новым обладателем стал немецкий боксер Абас Барау, передает 24 Канал со ссылкой на инсайдера ESPN Сальвадора Родригеса.
Какой титул потерял Теренс Кроуфорд?
До этого Абас Барау был в статусе временного чемпиона мира. В августе 2025 года немец одержал победу над Йоенисом Тельесом из Кубы по единогласному решению судей.
Кроуфорд потерял титул из-за боя против Сауля Альвареса, на кону которого стояло звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Еще задолго до этого поединка стало известно о предстоящей потере пояса "Охотника".
Отметим, что для Кроуфорда эта победа стала 42-й на профи-ринге. Теренс стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов.
Благодаря этому триумфу американец сбросил Александра Усика с первого места рейтинга независимо от весовой категории от The Ring. Кроуфорд поднялся с третьей позиции. Американский портал BoxingNews24 считает, что Теренс несправедливо превзошел непобедимого украинца и японца Наою Иноуэ, поскольку не доминирует в ринге и имеет ограниченное количество боев в год.
Что известно о новом обладателе пояса WBA Барау?
- В 2017-м году стал чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира.
- В 2018-м дебютировал в профессионалах.
- 30-летний немецкий боксер, который провел на профи-ринге 18 боев – 17 побед (9 – нокаутом) и одно поражение.