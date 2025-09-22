Теренс Кроуфорд звільнив чемпіонський пояс. Його новим володарем став німецький боксер Абас Барау, передає 24 Канал із посиланням на інсайдера ESPN Сальвадора Родрігеса.

Який титул втратив Теренс Кроуфорд?

До цього Абас Барау був у статусі тимчасового чемпіона світу. У серпні 2025 року німець здобув перемогу над Йоенісом Тельєсом із Куби за одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд втратив титул через бій проти Сауля Альвареса, на кону якого стояло звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Ще задовго до цього двобою стало відомо про майбутню втрату поясу "Мисливця".

Відзначимо, що для Кроуфорда ця звитяга стала 42-ю на профі-рингу. Теренс став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів.

Завдяки цьому тріумфу американець скинув Олександра Усика із першого місця рейтингу незалежно від вагової категорії від The Ring. Кроуфорд підійнявся із третьої позиції. Американський портал BoxingNews24 вважає, що Теренс несправедливо перевершив непереможного українця і японця Наою Іноуе, оскільки не домінує у рингу і має обмежену кількість боїв на рік.

Що відомо про нового володаря поясу WBA Барау?