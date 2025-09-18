Теренс Кроуфорд змістив Олександра Усика з першого місце, яке українець посідав з травня 2024 року. Едді Хірн назвав насправді найкращого боксера P4P, повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю промоутера для Stomping Ground.

Кого Хірн обрав найкращим боксером?

Едді Хірн вважає, що Олександр Усик повинен залишатися першим номером, якщо враховувати конкретні перемоги Теренса Кроуфорда. Проте якщо подивитися на загальні досягнення американський боксер заслужено займає своє місце.

Хірн також пригадав здобутки Усика у професійному ринзі. Промоутер зазначив, що Олександр перемагав багатьох іменитих суперників у важкій вазі, а потім перейшов у хевівейт та знищив Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

На папері те, що зробив Кроуфорд, дуже вражає. Але для мене лідером все ж є Усик. Перемога Кроуфорда над Канело не має обов’язково робити Теренса номером один у рейтингу pound-for-pound. Але він перейшов на дві категорії вище, щоб це зробити. Тож це дуже близька гонитва,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року. Український боксер переміг британця та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.

Які досягнення у Кроуфорда?