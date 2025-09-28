Теренс Кроуфорд довів свою переможну серію до 42-х боїв поспіль. На честь цього у його рідному місті відбувся парад, а пряма трансляція заходу була на ютуб-каналі The Ring, повідомляє 24 Канал.
Як відбувся парад на честь перемоги Кроуфорда?
Святковий захід відбувся в Омасі, штат Небраска. Парад пройшов вулицями міста, яке гуділо наче у вулику на честь американського боксера.
Подію відвідав сам тріумфатор. Також на параді були присутні чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон та абсолютна чемпіонка у надважкій вазі Кларісса Шідлс.
Що відомо про бій Кроуфорд – Альварес?
Поєдинок тривав усі встановлені 12 раундів, але Теренс повністю перебоксував Канело. Тому усі троє суддів одноголосно віддали перемогу американцю.
Ця звитяга дозволила Флойду Мейвезеру дещо збагатити свою кишеню.
Через цей двобій Кроуфорд втратив титул WBA у першій середній вазі.
GiveMeSport повідомляло, що Теренс відмовився від бою проти Джарона Енніса.