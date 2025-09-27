Теренс Кроуфорд переміг за одноголосним рішенням суддів та відібрав чемпіонські пояси у Сауля Альвареса. 24 Канал розповідає цікаві факти про нового номера один у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

Читайте також Флойд Мейвезер – Майк Тайсон: божевільна битва легенд, яка викличе фурор

Як Кроуфорд перевершив Усика?

Американський боксер у свої 37 років досі не знає гіркого смаку поразок. Перемога над зірковим мексиканцем стала для Теренса 42-ю поспіль на профі-рингу (31 – нокаутом). Завдяки тріумфу Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів. До цього Теренс здобував абсолютне чемпіонство у першій напівсередній і напівсередній вазі.

Відеоогляд бою Кроуфорд – Альварес

Слід додати, що Кроуфорд не лише став новим абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі, а ще й очолив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії від The Ring. Теренс підійнявся із третьої на першу сходинку, скинувши з олімпу Олександра Усика. Також американець посунув із другого на третє місце японця Наоя Іноуе.

Водночас американський ресурс BoxingNews24 вважає, що Кроуфорд несправедливо перевершив Усика і Іноуе, оскільки не домінує у рингу і має обмежену кількість боїв на рік.

Цікаво, що десятку найкращих замкнув якраз крайній суперник Кроуфорда.



Кроуфорд очолив рейтинг The Ring / Скриншот з офіційного сайту журналу

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Теренс втратив чемпіонський пояс після історичної перемоги?

Через грандіозний мегафайт 13 вересня Кроуфорд втратив один зі своїх чемпіонських титулів. Теренс своїм боєм проти Сауля Альвареса звільнив титул чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі.

Новим повноцінним володарем цього поясу став німець Абас Барау, який був тимчасовим чемпіоном світу. У серпні поточного 2025 року німецький боксер за одноголосним рішенням суддів переміг кубинця Йоеніса Тельєса.

Яке ще прізвисько має Теренс Кроуфорд?

У боксерській спільноті Кроуфорд добре відомий, як "Мисливець". Таке прізвисько Теренс отримав через свій стиль ведення бою, психологію та здатність вивчати суперника прямо на ринзі, ліквідовуючи усі сильні сторони опонентів.

Американець виділяється своєю тактичною грамотністю, він не кидається із перших раундів в атаку, а вивчає суперника. Також Кроуфорд вміє підлаштовуватись під обидві стійки опонентів.

Багато боїв Теренса закінчувались нокаутом. Все через те, що "Мисливець" хапає "здобич", як тільки бачить, що суперник починає втомлюватись та багато помилятись. Водночас Кроуфорд є дуже холоднокровним та спокійним у рингу, він майже не проявляє емоцій.



Теренс Кроуфорд / Фото Getty Images

Також у непереможного американського боксера є інше прізвисько – "Bud" (у перекладі – брунька). Це прізвисько йому прищепила ще у дитинстві матір боксера. Найрідніша людина називала сина через те, що він був невеликого розміру та мав милий вигляд, як для теперішнього "абсолюта".

Кроуфорд міг померти через вогнепальне поранення?

Ще 17 років тому Кроуфорд міг померти. У далекому 2008-му Теренс, якому на той момент було лише 14 років, отримав вогнепальне поранення у голову через стрілянину під час сутички.

Куля відскочила від черепа "Мисливця" і впала. Американський боксер самотужки дістався найближчої лікарні, де йому надали допомогу. В одному з інтерв'ю Теренс Кроуфорд розповів, що марив помстою стрільцю, але вгамував свої емоції та вирішив перевести лють у бокс. Цитувало слова американця видання Ringside24.

У 2008 році я отримав поранення в голову. Куля відскочила від мого черепа і впала. Я був злий, добрався до лікарні й не думав ні про що, крім помсти. Я хотів знайти того хлопця і вбити його. Однак згодом вирішив, що помста – це не вихід, тоді я спрямував свою лють в бокс,

– розповідав боксер.



Кроуфорд міг померти після стрілянини / Фото Getty Images

Який подарунок отримав Кроуфорд від Усика?

Восени минулого року Теренс Кроуфорд та Олександр Усик перетнулись на вечорі боксу, який очолив бій Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа.

Зустріч боксерів була теплою. Усик скористався нагодою та зробив подарунок "Мисливцю". Непереможний американець отримав від боксера із Криму шеврон підрозділу "Вовкулаки", який був вирізьблений із дерева, а також наручний годинник, який був виготовлений із 1200-річного дерева.

Кроуфорд у своєму профілі в інстаграмі продемонстрував подарунки від українця, подякувавши Усику. Теренс назвав Олександра "братом".

Великий привіт моєму товаришу Олександру Усику. Дякую за подарунок, брате, я дуже ціную це,

– підписав світлину американець.



Усик робив подарунки Кроуфорду / Фото з інстаграму Теренса

Чи став бій проти Канело останнім у кар'єрі Кроуфорда?

Новий абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі розповідав, що прийме рішення щодо свого майбутнього після нарад із командою. Однак його коментар дає надію уболівальникам, які, можливо, не востаннє побачили свого улюбленця на профі-рингу.

Під час трансляції вечора боксу на Netflix Теренс не виключив свого пониження у вазі.

"Я скажу те саме, що вже казав: ми поспілкуємось із командою та все вирішимо. Можливо, я повернусь у нижчу вагу", – розповідав Теренс.

Кроуфорд не збирається звільняти чемпіонські титули та виходити у ринг проти Девіда Бенавідеса.