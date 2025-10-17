Фабіо Вордлі є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBA у важкій вазі. Протистояння проти Джозефа Паркера заплановане на 25 жовтня 2025 року на культовій арені O2 у Лондоні, а транслятором бою стане стрімінговий сервіс DAZN, інформує 24 Канал.

Хто переважає у габаритах – Паркер чи Вордлі?

Поєдинок відбудеться у Великій Британії, тому у Вордлі вже буде велика перевага над Паркером у компоненті домашніх трибун. Але це далеко не єдина перевага Фабіо над своїм наступним суперником.

ПОКАЗНИКИ ДЖОЗЕФ ПАРКЕР ФАБІО ВОРДЛІ Вік 33 30 Зріст (у сантиметрах) 192 196 Розмах рук (у сантиметрах) 193 198 Вага (перед минулими боями у кілограмах) 121 110,2 Статистика боїв (Перемога/Нічия/Поразка) 36/0/3 19/1/0

Як Усик влаштував бій Паркеру проти Вордлі?

Паркер був обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика. Навіть з'являлась інформація, що командам обох боксерів дали 30 днів на те, аби домовитись про проведення очного поєдинку. Однак абсолютний чемпіон світу в хевівейті попросив WBO відтермінувати перемовини щодо їхнього двобою через давню травму спини.

У WBO пішли на зустріч українському чемпіону. Світова боксерська організація не вказала при цьому чітких дедлайнів проведення перемовин між сторонами Усика та Паркера.

Таким чином Олександр найближчим часом не втратить пояс WBO, а з ним і статус абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Чи планує українець взагалі битися з Паркером, наразі невідомо.

Новозеландський боксер в інтерв'ю Sky Sports розповідав, від кого залежатиме його поєдинок проти українського чемпіона.

Цей бій можливий, але все залежить від того, кого Усик захоче обрати. А поки що я просто зосереджуюсь на тому, хто переді мною, і насолоджуюсь процесом. Якщо мені випаде така можливість, я відчуваю, що зможу показати щось інше,

– сказав Паркер.



Олександр Усик / Фото Getty Images

Відзначимо, що за інформацією Bloody Elbow, промоутер Едді Хірн розповів, що Паркер взагалі може не отримати зустріч з Усиком. Відомий функціонер заявляв, що причина полягає у мотивації, адже навіщо Олександру битися за малі гроші та ще й у його прощального бою на профі-рингу.

Тому Паркеру призначили бій проти Вордлі.

Що стоятиме на кону бою Паркер – Вордлі?

BoxNation цитував слова голови промоутерської компанії Top Rank Френка Воррена щодо того, що стоятиме на кону бою Паркер – Вордлі. За його словами, боксери будуть змагатись за право побитись з Усиком.

Тому що ми звернемося до організацій, аби визначили: спершу йде WBO, тоді WBA, та переможець цього бою має зустрітися в рингу з паном Усиком. Саме так і буде. Тобто вони битимуться за це право,

– заявив Воррен.

Фабіо зазіхає на бій проти українського чемпіона?

Цікаво, що 30-річний британський боксер Фабіо Вордлі також висловив своє бажання побитись з Усиком. Водночас тимчасовий чемпіон світу за версією WBA не відкидає того факту, що Олександр не зацікавлений у їхньому очному протистоянні.

Однак Вордлі вірить у те, що колись думка Усика може змінитись і той захоче вийти у ринг проти нього.

"Я готовий провести бій проти Усика, проте не знаю, які в нього плани. Дивіться, йому 37 або 38 років. Не зрозумійте неправильно, у нього були справді великі бої, і я можу припустити, що були справді великі гонорари. Тому, можливо, він думає, що бій з Фабіо Вордлі йому просто нецікавий. Ми спарингували з ним декілька років, тому, може, Усик захоче тепер провести зі мною бій? Хтозна. У будь-якому випадку мені необхідно битися з найсильнішими боксерами суперважкого дивізіону", – говорив Фабіо.

Саме тому Вордлі погодився бій проти Паркера, адже головною метою британця є титул чемпіона світу.



Вордлі хоче побитись з Усиком / Фото Getty Images

Якою є статистика Паркера та Вордлі?

Обидва боксери вже проводили поєдинки у поточному 2025 році. 22 лютого Паркер вийшов у ринг проти Мартіна Баколе. Хоча майже до останнього повинен був побитись із Даніелем Дюбуа. Але "Динаміт" знявся із вечора боксу через хворобу. Його в останній момент замінив боксер із ДР Конго.

Однак така термінова заміна суперника не дала уболівальникам спроби насолодитись даним протистоянням. Паркер легко нокаутував пузаня Баколе вже у другому раунді бою у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Мартін був наче боксерська груша для побиття, яку ледь не щодня лупцює на тренуваннях Джозеф.

Відеоогляд бою Паркер – Баколе:

Ця перемога стала для Джозефа Паркера 36-ю у професіоналах та 24-ю – нокаутом. Також у новозеландця є негативний досвід на профі-рингу у вигляді трьох поразок. Дебютної Паркер зазнав аж у 25-му бою на профі-рингу, коли програв Ентоні Джошуа (31 березня 2018 року).

Тоді на шляху Джозефа "перебігла чорна кішка". Адже вже у своєму наступному поєдинку на новозеландського боксера знову чекало фіаско – поразка від Ділліана Вайта (28 липня 2018 року).

Своєї третьої поразки Паркер зазнав через чотири роки від моменту другої. 24 вересня 2022 року Джозеф поступився Джозефу Джойсу в поєдинку за вакантний титул тимчасового чемпіона WBO у важкій вазі.

Щодо статистики Вордлі, то Фабіо провів на профі-ринг вже 20 битв – 19 звитяг (18 – нокаутом), одна нічия проти Фрейзера Кларка (31 березня 2024 року) та жодної поразки.

Востаннє британський боксер виходив у ринг 7 червня 2025 року, коли по ходу десятого раунду нокаутував австралійця Джастіса Гуні. Цей нокаут прийшов дуже вчасно для Вордлі, який на той момент програвав супернику за очками суддів.

Саме у цьому поєдинку Фабіо завоював вакантний титул тимчасового чемпіона WBA у важкій вазі.

Вордлі – Гуні: відеоогляд протистояння

Відзначимо, що ветеран боксу Дерек Чісора прогнозує перемогу Вордлі нокаутом. Тому вже 25 жовтня стане зрозуміло, чи був його прогноз вірним.