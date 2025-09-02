Проте поки що бій Усик – Паркер відкладається. У команді Джозефа розповіли з ким битиметься тимчасовий чемпіон світу WBO, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Хто стане суперником Паркера?

Девід Хіггінс розповів з ким битиметься Джозеф Паркер, якщо Олександр Усик не хоче захищати титул чемпіона світу. Промоутер новозеландця заявив, що його підопічний битиметься з відомим британським боксером.

Суперником Джозефа Паркера стане Фабіо Вордлі. Також Хіггінс заявив, що травма спини в Усика, це лише всього виправдання, щоб не битися з новозеландським боксером.

Паркер заслужив шанс на цей поєдинок, але якщо ні, то бій з Вордлі дозволить Джо залишатися в тонусі й не робити великих перерв між поєдинками,

– сказав Хіггінс.

Нагадаємо про те, що Олександр Усик попросив про відстрочку бою з Джозефом Паркером через травму спини. У WBO винесли рішення стосовно прохання українського боксера.

Хто такий Фабіо Вордлі?