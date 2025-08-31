Майріс Брієдіс висловився стосовно Олександра Усика. Зокрема, колишній чемпіон світу назвав боксерів, які можуть конкурувати з "Королем хевівейту", повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Хто може конкурувати з Усиком?

Колишній латвійський боксер поділився думками щодо того, хто може конкурувати з Олександром Усиком. Майріс Брієдіс вважає, що на це здатні лише Джей Опетая та Мозес Ітаума.

Також ексчемпіон світу пояснив, що можуть боксери запропонувати абсолютному чемпіону світу. На його думку, це молодість, швидкість і божевільний голод до перемог.

Вони молоді, сповнені енергії та вогню. В Усика ж – колосальний досвід, тисячі годин тренувань, мільйони ударів у залі та в спарингах. Це його головна перевага, і він доводить її навіть сьогодні,

– сказав Брієдіс.

Нагадаємо, що Олександр Усик нещодавно бився проти Даніеля Дюбуа. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді протистояння на "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли про те, що Спенсер Браун пояснив, як Олександр Усик має завершити боксерську кар'єру, зокрема, назвав суперника для останнього бою українського чемпіона.