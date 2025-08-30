Тоді як у боксерській спільноті намагаються передбачити, що буде робити абсолютний чемпіон світу. Спенсер Браун розповів, як Усик повинен покинути профі-ринг, пише 24 канал із посиланням на Boxing News.

Читайте також У команді Усика пояснили, чому не будуть спекулювати на темі закінчення кар'єри українця

Як Усик повинен завершити кар'єру?

Спенсер Браун заявив, що ідеальним завершення кар'єри для Олександра Усика стане третій бій проти його підопічного Тайсона Ф'юрі. Менеджер британця зазначив, що вже раніше згадувалось про можливу трилогію.

Ба більше, Олександр Усик говорив про третій бій з Тайсоном Ф'юрі. Браун пригадав, що український чемпіон висловлював бажання провести трилогію з "Циганським королем".

Я думаю, що це єдиний вихід, тому що Усику дуже подобається Тайсон, а Тайсону – Усик. Він (Ф'юрі – 24 канал) сказав, що якби він мав обрати людину, яка б вивела його з гри, то це був би Олександр Усик. Це те, що він сказав мені особисто. Якби він знімав капелюха перед кимось, це був би Олександр Усик,

– сказав Браун.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі бився з Тайсоном Ф'юрі у 2024 році. У першому бою український боксер переміг роздільним рішенням суддів, а у другому судді одностайно віддали перемогу українцю.

Раніше повідомляли про те, що Томмі Ф'юрі поділився думками про трилогію Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком. Брат колишнього чемпіона світу заявив, що вони єдині справжні бійці.