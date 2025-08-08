Попереду в Олександра Усика прощальний бій. Директор команди українського боксера Сергій Лапін висловився про майбутнє завершення кар'єри абсолютного чемпіона, пише 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

Що сказав Лапін про завершення кар'єри Усика?

Сергій Лапін розповів про відмінну фізичну форму українця. Представник Усика запевнив, що ніхто у їх команді не збирається спекулювати на цій темі закінчення кар'єри Олександра.

Фізично і психологічно Усик все ще в чудовій формі. Ми не хочемо спекулювати на темі, скільки боїв йому ще залишилося. Коли він відчує, що настав час піти, команда повністю підтримає будь-яке його рішення,

– заявив Лапін.

Відзначимо, що перемога у реванші над Дюбуа стала для Усика 24-ю на профі-рингу (тріумфував в усіх боях, 15 нокаутів).

Після звитяги, яку оформив Усик 19 липня, Олександр зберіг лідерство у боксерських рейтингах. Наразі невідомо, хто точно стане суперником українця у його останньому поєдинку. WBO вже санкціонувала його бій проти обов'язкового претендента по лінії Джозефа Паркера. Якщо сторони не домовляться протягом 30 днів, відлік яких вже почався, то будуть оголошені промоутерські торги. Якщо Усик відмовиться від цієї зустрічі із новозеландцем, то знову втратить звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

У ЗМІ фігурує чимало інформації, що останнім боєм Усика може стати трилогія із Тайсоном Ф'юрі.